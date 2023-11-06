Burak Yılmaz'ın yaptıklarını anlatıp sert ifadelerle yüklendiği Bailly, özür diledi

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 3-2 yenildiği karşılaşmanın devre arasında siyah-beyazlılarda Eric Bailly oyundan çıkarılmıştı. Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Burak Yılmaz, deneyimli stoperin Tayfur Bingöl'e yaptıkları gerekçesiyle oyundan aldığını açıklarken Bailly'den cevap geldi.

"BEŞİKTAŞ AİLESİNDEN ÖZÜR DİLERİM"

Bailly gece yarısı yaptığı açıklamada, "Rekabetçi olma isteği, bizi daha başarılı olmaya itiyor ve bizim de isteğimiz bu. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Hatamdan dolayı teknik direktör, takım arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden özür dilerim. Ayağa kalkalım ve bir sonraki maça odaklanalım" ifadelerini kullandı." dedi.

"BEN BÖYLE BİR ADAMIM"

Burak Yılmaz karşılaşma sonunda Bailly için, "Eric Bailly ile ilgili bir sıkıntı yaşandı devre arasında. O yüzden çıkardım. Sakatlık durumu yok. Yakışıksız bir hareketten dolayı oyundan aldım. Tayfur, Türk yabancı diye ayırmam. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin ve bunu devam ettiremezsin. Ben böyle bir adamım. Ben teknik direktörlüğe devam edeceksem de böyle devam edeceğim." demişti.

Eric Bailly'nin paylaşımı: