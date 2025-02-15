Burak Yılmaz: Planımız Fenerbahçe'yi yenmek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Burak Yılmaz: Planımız Fenerbahçe'yi yenmek

Geniş Video İzle

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşısında kazanma hedefiyle sahaya çıkacaklarını belirtti. Yılmaz, "Fenerbahçe şu an Türkiye'nin en formda takımı. Son haftalarda üçlü savunma sistemiyle oynuyorlar ve çok iştahlılar. Tek düşüncemiz kazanmak" ifadelerini kullandı.

15.02.2025 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşısında sahaya kazanmak için çıkacaklarını vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN EN FORMDA TAKIMI"

Mücadele öncesinde HT Spor'a konuşan Burak Yılmaz, rakiplerinin güçlü olduğunu kabul ederken, maçtan galibiyetle ayrılmak için tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten Yılmaz, "Fenerbahçe şu an Türkiye'nin en formda takımı. Son haftalarda üçlü savunma sistemiyle oynuyorlar ve çok iştahlılar. Taraftarlarının desteğini de tamamen arkalarına almış durumdalar. Dün Anderlecht karşısında çok iyi bir oyun sergileyerek kazandılar. Bu galibiyetle özgüvenlerini daha da pekiştirdiler. Eminim pazar günkü maçı da büyük bir istekle bekliyorlardır" dedi.

"TEK DÜŞÜNCEMİZ KAZANMAK"

Sözlerine devam eden Yılmaz, "Biz ise tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak çalıştık. Ufak bir rotasyon yapacaklarını ve cezalı oyuncularının olduğunu biliyoruz. Ancak biz rakibin durumuna odaklanmak yerine, kendi oyun planımızı sahaya yansıtmayı hedefliyoruz. Tek düşüncemiz kazanmak" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz: Planımız Fenerbahçe\'yi yenmek

Burak Yılmaz, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz: Planımız Fenerbahçe'yi yenmek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
08:09 Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu
07:48 Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
03:40 Trump’tan esir takas tehdidi: Gazze’ye ne olacağını bilmiyorum Trump'tan esir takas tehdidi: Gazze'ye ne olacağını bilmiyorum
10:53 Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
10:53 Trump’ın şirketi kripto dünyasında büyük satın alımlara devam ediyor Trump'ın şirketi kripto dünyasında büyük satın alımlara devam ediyor
10:53 Kanye West, bir hayat kadınıyla ilişkiye girdiği anlara ait kaset için 250 bin dolar ödedi Kanye West, bir hayat kadınıyla ilişkiye girdiği anlara ait kaset için 250 bin dolar ödedi
10:51 Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga’ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü Sibel Can, yeni tarzıyla Lady Gaga'ya benzetildi: Sosyal medyanın diline düştü
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
10:47 Türkiye’de herkes o evlerden aldı Talep patlaması var Türkiye'de herkes o evlerden aldı! Talep patlaması var
10:41 İşte milyonlarca kişi için en güçlü ödeme tutarı İşte milyonlarca kişi için en güçlü ödeme tutarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 09:59:20. #1.12#
SON DAKİKA: Burak Yılmaz: Planımız Fenerbahçe'yi yenmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.