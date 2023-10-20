Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz, kendisinden sonra göreve geldiği Şenol Güneş'i telefonla arayarak tavsiye istedi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Şenol Güneş analiz ekibinin topladığı tüm verileri Burak Yılmaz ile paylaştı ve cesur olarak ofansif oynaması talebinde bulundu.
Burak Yılmaz'ın Şenol Güneş ile aynı fikirde olmadığı ve bambaşka bir taktik anlayışla sahaya çıkacağı iddia edildi. Yılmaz, Galatasaray maçına çıkaracağı ilk 11'de sürpriz isimlere yer vermeye hazırlanıyor.
Son Dakika › Spor › Şenol Güneş'i arayan Burak Yılmaz derbi tavsiyesi istedi! Kendi bildiğini okuyacak - Son Dakika