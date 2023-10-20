 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şenol Güneş'i arayan Burak Yılmaz derbi tavsiyesi istedi! Kendi bildiğini okuyacak - Son Dakika

Şenol Güneş'i arayan Burak Yılmaz derbi tavsiyesi istedi! Kendi bildiğini okuyacak

Son Güncelleme: 20.10.2023 12:04

Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi eski hocası Şenol Güneş'i arayan Burak Yılmaz, tavsiye istedi. Deneyimli hocanın tüm verileri Yılmaz ile paylaştığı ve ofansif oynamasını tavsiye ettiği iddia edildi. Oyun planı konusunda Güneş ile aynı fikirde olmayan Burak Yılmaz'ın farklı bir mantaliteyle sahaya çıkması bekleniyor.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz, kendisinden sonra göreve geldiği Şenol Güneş'i telefonla arayarak tavsiye istedi.

OFANSİF OYNAT TAVSİYESİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Şenol Güneş analiz ekibinin topladığı tüm verileri Burak Yılmaz ile paylaştı ve cesur olarak ofansif oynaması talebinde bulundu.

BURAK YILMAZ AYNI FİKİRDE DEĞİL

Burak Yılmaz'ın Şenol Güneş ile aynı fikirde olmadığı ve bambaşka bir taktik anlayışla sahaya çıkacağı iddia edildi. Yılmaz, Galatasaray maçına çıkaracağı ilk 11'de sürpriz isimlere yer vermeye hazırlanıyor.

Galatasaray, Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş'i arayan Burak Yılmaz derbi tavsiyesi istedi! Kendi bildiğini okuyacak - Son Dakika


Son Dakika
12:40 İsrail polisi, Kudüs'te cuma namazı kılanlara gaz fişeğiyle saldırdı
12:38 Rus kanalında Rusya'ya tehdit: Filistin'den sonra sıra size gelecek
11:58 Şenol Güneş'i arayan Burak Yılmaz derbi tavsiyesi istedi! Kendi bildiğini okuyacak
11:51 Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman: 1967 sınırlarına uygun bir Filistin devleti kurulmalı
11:49 İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi fırsatı geliyor! İşte şartlar
11:51 75 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün hesaplarda olacak
11:29 Şanlıurfa'da El Halaf suç örgütüne operasyon! Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı
11:26 Mehmetçik'in göz yaşartan bayrak hassasiyeti! Yere düşmemesi için gösterdikleri çabaya bakın
11:29 Lisede gizli kamera skandalı! Oyunu bozulan görevli, öğrencileri tuvalete kilitledi
11:20 Yemekteyiz tarihinde ilk kez kurbağa bacağı yapıldı, yarışmacı görünce fenalık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2023 13:16:41. #1.13#
SON DAKİKA: Şenol Güneş'i arayan Burak Yılmaz derbi tavsiyesi istedi! Kendi bildiğini okuyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement