Burak Yılmaz, Türkiye biletini aldı! Süper Lig'in iki ekibinden birine imzayı atacak - Son Dakika
Üye Girişi

Burak Yılmaz, Türkiye biletini aldı! Süper Lig'in iki ekibinden birine imzayı atacak

19.03.2022 17:06
Burak Yılmaz, Türkiye biletini aldı! Süper Lig'in iki ekibinden birine imzayı atacak

Sezon sonu Lille'den ayrılacak Burak Yılmaz'ın Türkiye'ye dönmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Artık kariyerinin son imzasını atması beklenen milli futblcu için Beşiktaş ve Adana Demirspor devrede. İki kulübün de 36 yaşındaki golcüyle görüşmelere başladığı öğrenildi.

Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Burak Yılmaz rotayı yeniden Süper Lig'e kırıyor. Milli futbolcuyu renklerine katabilmek iki kulüp şimdiden yarışa girdi.

GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE KALDI

Takvim'in haberine göre, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş ve Adana Demirspor ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde Burak Yılmaz ile Süper Lig kulüplerinin görüşmelerinin daha da alevleneceği belirtildi. Bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 33 resmi maçta 7 kez rakip fileleri sarsan Burak Yılmaz, 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli golcü geçen sezon ise 33 karşılaşmada 18 gol atarken 5 de asiste imza atmıştı.

YORUMLAR
500
Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi 19 Mart Cumartesi Spor Gündemi 19 Mart Cumartesi Spor Gündemi

Adana Demirspor, Burak Yılmaz, Süper Lig, Beşiktaş, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz, Türkiye biletini aldı! Süper Lig'in iki ekibinden birine imzayı atacak - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
16:22 Yeni Malatya-Kasımpaşa maçı ilginç anlara sahne oldu! Sinirden deliye dönen tecrübeli futbolcu sahayı terk etmek istedi
16:13 Belarus lideri Lukaşenko tam bir Putin hayranı: Putin çok formunda, o bir atlet, aklı tamamen yerinde, çok sağlıklı!
16:11 Rusya, Ukrayna'nın Mykolaiv askeri üssünü vurdu: 80 Ukrayna askeri öldürüldü
16:05 Eski gazeteci, yeni fuarcı Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi
15:53 Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç böyle birbirine girmiş
15:46 Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi
15:44 Abramovich'le ilgili sürpriz iddia: Gözünü Göztepe'ye dikti
15:38 Kasapta 50 gram kıyma devri: İlikli kemik soruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 17:13:26. #1.12#
SON DAKİKA: Burak Yılmaz, Türkiye biletini aldı! Süper Lig'in iki ekibinden birine imzayı atacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement