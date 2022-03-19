Burak Yılmaz, Türkiye biletini aldı! Süper Lig'in iki ekibinden birine imzayı atacak - Son Dakika

Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Burak Yılmaz rotayı yeniden Süper Lig'e kırıyor. Milli futbolcuyu renklerine katabilmek iki kulüp şimdiden yarışa girdi.

GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE KALDI

Takvim'in haberine göre, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş ve Adana Demirspor ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde Burak Yılmaz ile Süper Lig kulüplerinin görüşmelerinin daha da alevleneceği belirtildi. Bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 33 resmi maçta 7 kez rakip fileleri sarsan Burak Yılmaz, 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli golcü geçen sezon ise 33 karşılaşmada 18 gol atarken 5 de asiste imza atmıştı.