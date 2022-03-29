Buraya kadarmış! Messi'nin kariyeri hiç istemediği şekilde bitecek - Son Dakika
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Buraya kadarmış! Messi'nin kariyeri hiç istemediği şekilde bitecek

29.03.2022 17:05

Sezon başında uçuk maaşa PSG'ye imza atan Lionel Messi, Fransa'da kabus yaşadı. Tüm hedeflere bir bir havlu atan Arjantinli star, ıslıklanır hale geldi, takım da Messi'nin liderliğini kabul etmedi. Son olarak Barcelona Başkanı Laporta da kapıları resmen kapattı. Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami, Messi'nin son kulübü olacak gibi gözüküyor.

Lionel Messi için yolun sonu yakın gözüküyor. Sezon başında yaklaşık 50 milyon euro ücrete PSG'ye imza atan Arjantinli star, artık 'istenmeyen adam' oldu. 34 yaşındaki futbolcu ıslıklanır hale geldi. Barcelona'daki ağırlığını PSG'ye yansıtamadı.

Buraya kadarmış! Messi'nin kariyerini hiç istemediği şekilde bitecek

HERKES ELEŞTİRİYOR

Fransa ve dünya basınında Messi'nin yıldızlar topluluğu PSG'ye bir şey katmadığı, hatta takıma zarar verdiği yorumları yapılıyor. Futbolseverler de genel olarak bu görüşe hak veriyor.

Buraya kadarmış! Messi'nin kariyerini hiç istemediği şekilde bitecek

BARCELONA KAPILARI KAPATTI

Son olarak Barcelona Başkanı Laporta da Arjantinli stara kapıları kapattı. Mbappe ve Haaland transferi için "Düşük ihtimal" diyen Laporta, Messi için kesin bir dille "Gündemimizde yok" dedi. Messi'yi en ısrarlı şekilde isteyen ise David Beckham'ın ortağı olduğu ABD takımı Inter Miami.

Buraya kadarmış! Messi'nin kariyerini hiç istemediği şekilde bitecek

ABD'YE SICAK

Arjantinli futbolcunun ABD'de hayatını sürdürme konusunda her zaman düşüncesi vardı. Ancak bu düşünce gerçek olması yüksek ihtimal. Messi'nin taleplerini karşılayabilecek seviyedeler.

Buraya kadarmış! Messi'nin kariyerini hiç istemediği şekilde bitecek

BARCELONA RÜYASI

Inter Miami'nin Barcelona rüyası var. ABD ekibi Pique, Busquets, Alba, Suarez ve Messi'yi transfer etmek istiyor. Yıldızlar topluluğunun son buluşması Inter Miami'de gerçekleşebilir.

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