Burhan Kurtuluş, Türkiye Buz Pateni Federasyonu'na başkan adayı - Son Dakika
Üye Girişi

Burhan Kurtuluş, Türkiye Buz Pateni Federasyonu'na başkan adayı

13.04.2022 13:35
Burhan Kurtuluş, Türkiye Buz Pateni Federasyonu'na başkan adayı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıklayan Burhan Kurtuluş, "Şimdiye kadar buz pateninde hiçbir önemli başarımızın olmadı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıklayan Burhan Kurtuluş, "Şimdiye kadar buz pateninde hiçbir önemli başarımızın olmadı. Niçin bir güreş gibi, futbol gibi olmasın. Amacımız bu sporu sevdirip, temsil sporu değil, kürsü sporu haline getirmek istiyoruz" dedi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'na başkan adayı olan Burhan Kurtuluş, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basına açıklamada bulundu. Kurtuluş, şimdiye kadar buz pateninde önemli başarıların olmadığını söyleyerek "Niçin bir güreş gibi, futbol gibi olmasın. Amacımız bu sporu sevdirip, temsil sporu değil, kürsü sporu haline getirmek istiyoruz. Bunu başaracağımızı umuyorum. Bunu sporcu sayımızı arttırarak başaracağız. Ülkemizde yeterli tesis olmasına rağmen, dağılımında problem var. Büyükşehirlerde yetersiz. Son 20 yılda buz tesisi konusunda büyük hamle yapıldı. Türkiye çapında mevcut 16 tesisimiz var. Fakat büyükşehirlerdeki tesis sayımız yetersiz. Amacımız bunları arttırmak. Bu sporu yaygınlaştırmak istiyoruz" şeklinde konuştu. "EĞİTİMİ SPORA UYDURMAYI AMAÇLIYORUZ"

Kurtuluş, şu an da 1500 buz pateni sporcusu olduğunu söyleyerek, "Biz bu sporculardan olimpiyat ve ya dünya şampiyonasında madalya bekleyemeyiz. Tabi bunun eğitimle de alakası var. Bu spora çocuk yaşta başlanması gerekiyor. Dünyanın en zor spor dalları arasında geçiyor. Veliler, bir yandan da çocuklarının eğitimini düşünüyor. Bunun aksamamasını istiyorlar, ama bu spor günde bir iki saat antrenmanla olacak değil. Dünyada derece almamamız için günde en az 5-6 saat çalışılması gerekiyor. Eğitimle birlikte gitmiyor. Sporu eğitime uyduruyorlar. Bizim amacımız ise eğitimi, spora uydurmak. Nasıl yapacağız? Özellikle büyükşehirlerde spor okulları açabilirsek, ders saatleri de uyumlu bir şekilde olur. Böyle olursa dünya çapında başarılar elde ederiz" diye konuştu.

- Ankara
Burhan Kurtuluş, Türkiye Buz Pateni Federasyonu'na başkan adayı
YORUMLAR
500
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile normalleşme sürecini değerlendirdi Açıklaması Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile normalleşme sürecini değerlendirdi Açıklaması Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Adayı Burhan Kurtuluş hedeflerini açıkladı Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkan Adayı Burhan Kurtuluş hedeflerini açıkladı

Türkiye, Futbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Burhan Kurtuluş, Türkiye Buz Pateni Federasyonu'na başkan adayı - Son Dakika


Son Dakika
13:31 Fenerbahçe, savaş mağduru çocuklara destek vermek için Ukrayna ekibi Shakhtar'la maç yapacağını duyurdu
13:22 CHP'li Kaya, Bakan Soylu'ya sordu: 15 bin Suriyelinin Bartın'a getirilerek ikametlerinin onaylatıldığı iddiaları doğru mu?
13:10 Evli çift 9 milyon TL'lik vurgun yapmış, sonra da har vurup harman savurmuştu: 357 yılla yargılanıyorlar
13:09 İstanbul'da oturacak ev bulunmuyor! Eskiden "Daha uygun" olduğu düşünülen 4 ilçenin kiraları uçtu
13:00 Eski takımı Terim'in Rumen prensi Morutan'ı dert etti! Antrenmana kadar gelip sorunu öğrenecekler
12:43 Bakan Soylu, HDP'li vekili Kılıçdaroğlu'na sordu: Protesto sırasında tekerlekli sandalyesinden düşmüştü
12:30 Akşener, parmağından çıkardığı yüzükle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulundu! Salondan alkış sesleri yükseldi
12:30 Filiz Akın'a benzemek için 10 ameliyat geçirip 1 milyon lira harcayan Seyhan Soylu, değişimiyle şaşkına çevirdi
12:01 Evlilik Hakkında Her Şey'de 5 yıl sonra komadan uyanan karakterin dolar şaşkınlığı: Dün 3 liraydı
11:50 İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 13:44:30. #1.11#
SON DAKİKA: Burhan Kurtuluş, Türkiye Buz Pateni Federasyonu'na başkan adayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement