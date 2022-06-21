Bursa Büyükşehir Belediyesporlu yağlı güreşçilerden 4 organizasyonda 10 madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, hafta sonunda katıldıkları yağlı güreş organizasyonlarında da madalyaları topladı.

17-19 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 4 turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri, 10 madalya kazanmayı başardı. Bursa'nın tek başpehlivanı unvanına sahip Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Yalçın Üncül, katıldığı 2 organizasyonu da madalyasız geçmezken, kulübün sporcuları, 4 turnuvada 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti. Bursa Büyükşehir BelediyesporluYalçın Üncül, bu yıl 16.'sı düzenlenen Mustafakemalpaşa Yalıntaş Yağlı Güreşleri'nde baş boyunda ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, 60. Geleneksel Tarihi Çalı Yağlı Güreşleri'nde üçüncü olmayı başardı.

Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı ve 17 Haziran'da gerçekleştirilen Yalıntaş Yağlı Güreşleri'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandılar. Yalçın Üncül'ünbaş boyunda ikinci olduğu organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Alperen Atar deste büyük boyda, Uğurcan Humar ise ayak boyunda altın madalya kazanmayı başardı. Müsabakalar sonunda Büyükşehir Belediyesporlu Muhammet Öztürk tozkoparan boyunda, Emirhan Çetin teşvik 1 boyunda ve Rüstem Öztürk ise minik 2 boyunda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Yalıntaş Yağlı Güreşleri'ni 6 madalyayla tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri, 14 kategoride 700'e yakın pehlivanın Er Meydanı'nda çıktığı 60. Geleneksel Tarihi Çalı Yağlı Güreşleri'ni de madalyasız kapatmadı. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yalçın Üncül, organizasyonda baş boyunda üçüncü olurken, Hasan Emin Gürbüz ise küçük orta boyda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Bu sonuçların dışında Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammed Öztürk 18 Haziran'da Yalova'dabu yıl 115.'si düzenlenen Fevziye Güreşleri'nde teşvik 2 boyunda bronz madalya elde ederken, Emirhan Çetin ise 19 Haziran'da Kocaeli Gebze'de düzenlenen 27. Hünkar Çayırı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde teşvik 2 boyunda üçüncü olmayı başardı. - BURSA