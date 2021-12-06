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Bursa Gürsu'da güreş heyecanı - Son Dakika

Bursa Gürsu'da güreş heyecanı

06.12.2021 09:54
Bursa Gürsu'da güreş heyecanı

Gürsu'nun Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız anısına Serbest Stil Yıldızlar Güreş Turnuvası düzenlendi.

Gürsu'nun Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız anısına Serbest Stil Yıldızlar Güreş Turnuvası düzenlendi.

Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Gürsu protokolü, Şehit Başkan Cüneyt Yıldız'ın babası Ahmet Yıldız ve ilçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen turnuva heyecanlı anlara sahne oldu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen güreş sevenlerin kalbinin attığı Şehit Cüneyt Yıldız Serbest Stil Yıldızlar Güreş Turnuvasında Türkiye genelinden katılım sağlayan 250 genç kıyasıya mücadele etti. Gençlerin daha sağlıklı gelişmeleri ve içlerindeki yeteneği ortaya çıkarmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçe genelinde kazandırdığımız halı sahalar, oyun alanları, sporcu fabrikası gibi spor alanlarıyla, kulüplere ve sporcularımıza verdiğimiz desteklerimizle sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Bugün burada 660 yıllık bir geleneği beraberce yaşamak, yaşatmak ve geleceğe taşımak için bulunuyoruz. Türk milletinin karakterini en iyi şekilde anlatan güreş sadece bir spor değil aynı zamanda yiğitlik, mertlik, güç ve zekadır. Tutamadığımız bileği, kavrayamadığımız bedeni en iyi şekilde hissetmek, taktik beceri kabiliyetidir. Bizler burada ata sporumuz olan güreşi gençlerimize sevdirmek, onlara unutturmamak ve tekrardan aslımızı yad etmek hedefiyle bulunuyoruz" dedi. - BURSA

Bursa Gürsu'da güreş heyecanı
Bursa Gürsu'da güreş heyecanı
Bursa Gürsu'da güreş heyecanı
Bursa Gürsu'da güreş heyecanı
Bursa Gürsu'da güreş heyecanı

Cüneyt Yıldız, Şehit, Gürsu, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursa Gürsu'da güreş heyecanı - Son Dakika Spor


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