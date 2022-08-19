Bursa haberleri | Frutti Extra Bursasporlu oyuncu Yiğitcan Saybir sakatlandı - Son Dakika
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Bursa haberleri | Frutti Extra Bursasporlu oyuncu Yiğitcan Saybir sakatlandı

19.08.2022 23:51
Bursa haberleri | Frutti Extra Bursasporlu oyuncu Yiğitcan Saybir sakatlandı

Bursa haberi: Frutti Extra Bursaspor'un başarılı oyuncusu Yiğitcan Saybir, A Milli Takımı'nın Yunanistan'la oynadığı maçta sakatlandı.

Frutti Extra Bursaspor'un başarılı oyuncusu Yiğitcan Saybir, A Milli Takımı'nın Yunanistan'la oynadığı maçta sakatlandı.

Frutti Extra Bursaspor'dan 'Geçmiş olsun Yiğitcan Saybir' başlıklı açıklama şu şekilde: "A Milli Takımımızın Yunanistan ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncumuz Yiğitcan Saybir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Oyuncumuzun sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak."

(Barış Yalım - İHA)

Kaynak: İHA
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Yunanistan, Bursaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

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