Frutti Extra Bursaspor'dan 'Geçmiş olsun Yiğitcan Saybir' başlıklı açıklama şu şekilde: "A Milli Takımımızın Yunanistan ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncumuz Yiğitcan Saybir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Oyuncumuzun sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak."

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Bursa haberleri | Frutti Extra Bursasporlu oyuncu Yiğitcan Saybir sakatlandı - Son Dakika

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