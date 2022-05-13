Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

13.05.2022 13:48
Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor yarın oynayacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor yarın oynayacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı takım akşam saatlerinde Bandırma'ya hareket edecek.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde şut çalışmaları yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, akşam saatlerinde Bandırma'ya hareket edecek. - BURSA

Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Bursaspor deplasmanda Bandırmaspor'a konuk olacak Bursaspor deplasmanda Bandırmaspor'a konuk olacak Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor Bursaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor

İbrahim Yazıcı, Bandırmaspor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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