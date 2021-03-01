Bursaspor'da galibiyet sevinci yaşanıyor - Son Dakika
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Bursaspor'da galibiyet sevinci yaşanıyor

01.03.2021 11:39

Bursaspor'da Emirhan Aydoğan ve Furkan Emre Ünver, Akhisarspor maçı sonrasında galibiyete mesajlar verdi.

Bursaspor'da Emirhan Aydoğan ve Furkan Emre Ünver, Akhisarspor maçı sonrasında galibiyete mesajlar verdi.

Spor Toto 1'inci Lig'de sahasında Akhisarspor'u 3-2 yenerek galibiyet hasretine son veren Bursaspor'da, teknik heyet ve oyuncular maç sonrası büyük sevinç yaşadı. Takımının ilk golünü kaydeden Emirhan Aydoğan, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda destek veren herkese teşekkür etti. Aydoğan, "Geriye düşsek de kazanmak için varını yoğunu ortaya koyan tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda çok çalışmaya devam edeceğiz. Destek veren herkese teşekkürler. Umuttur Bursaspor" dedi.

Akhisarspor'un kazandığı iki penaltı kararında pozisyonun içerisinde olan savunmacı Furkan Emre Ünver de, sosyal medya üzerinden mesaj verdi. Genç savunmacı, "Bugün futbolun içinde olan ama kabul edilemez şanssızlıklar yaşadım. Tesellim takım arkadaşlarımın mücadelesiyle maçın dönmesiydi. Daha çok çalışıp, daha iyisini yapacağız. Destek olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşil beyazlı taraftarlar da, mesajlarıyla genç oyuncuya destek verdi.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursaspor'da galibiyet sevinci yaşanıyor - Son Dakika
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