Bursaspor forması da giyen 37 yaşındaki kaleci Scott Carson, Manchester City ile nikah tazeledi

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City, 37 yaşındaki kalecisi Scott Carson ile yeni sözleşme imzaladı.

1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME İMZALADI

Manchester City, 37 yaşındaki İngiliz kaleci Scott Carson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Carson, Haziran 2024'e kadar Manchester City forması giyecek.

SADECE 2 KEZ MAÇA ÇIKTI

Bursaspor forması da giyen Scott Carson kariyerinde Leeds United, Liverpool, Aston Villa, West Bromwich Albion, Wigan ve Derby County'nin formasını giydi. 4 kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını giyen Carson, 2019'da yedek kaleci olarak transfer edildiği Manchester City'de ise sadece 2 kez maça çıktı.