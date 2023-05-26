Bursaspor forması da giyen 37 yaşındaki kaleci Scott Carson, Manchester City ile nikah tazeledi

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City, 37 yaşındaki kalecisi Scott Carson ile yeni sözleşme imzaladı.
Manchester City, 37 yaşındaki İngiliz kaleci Scott Carson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Carson, Haziran 2024'e kadar Manchester City forması giyecek.
Bursaspor forması da giyen Scott Carson kariyerinde Leeds United, Liverpool, Aston Villa, West Bromwich Albion, Wigan ve Derby County'nin formasını giydi. 4 kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını giyen Carson, 2019'da yedek kaleci olarak transfer edildiği Manchester City'de ise sadece 2 kez maça çıktı.
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