Bursaspor ile Balıkesirspor, kritik randevuda karşılaşacaklar - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor ile Balıkesirspor, kritik randevuda karşılaşacaklar

18.02.2021 10:32

Spor Toto 1'inci Lig'in 22'nci haftasında oynanacak olan Aydeniz Et Balıkesirspor ile Bursaspor'un mücadelesi, her iki ekip için de büyük önem taşıyor.

Spor Toto 1'inci Lig'in 22'nci haftasında oynanacak olan Aydeniz Et Balıkesirspor ile Bursaspor'un mücadelesi, her iki ekip için de büyük önem taşıyor.

Bursaspor, 6 maçlık yenilmezliği sonrasında Altınordu mağlubiyetiyle sarsılırken, son 3 karşılaşmasında galibiyete ulaşamadı. Evinde Tuzlaspor ile de golsüz berabere kalarak, bu sezon ilk kez ligde bir maçı gol atamadan tamamlayan Bursa temsilcisi, Play-Off hattının da 6 puan gerisinde bulunuyor. Sezon hedeflerini Play-Off olarak belirleyen Bursa ekibi; Balıkesir deplasmanı ile birlikte çıkışa geçerek, ligin ilk 6 sırasında yerini almayı amaçlıyor.

Sezon genelinde istikrarsız bir görüntü çizen Aydeniz Et Balıkesirspor da, 10 maçlık galibiyet hasretini önceki hafta dindirdi. Yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek'in yönetiminde ilk çıktığı maçta Akhisarspor'u sahasında 3-0 yenen Balıkesir ekibi, Menemenspor deplasmanından da bir puanla döndü. 20 puan ile 13. basamakta yer alan ve düşme hattının da yalnızca bir puan üzerinde bulunan Balıkesir temsilcisi de, yenilmezliğini sürdürerek ateş hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Öte yandan, Bursaspor'un rakibine üstünlüğü de dikkat çekiyor. İki ekip arasında oynanan 7 resmi mücadelenin 5'inden galip ayrılan taraf Bursa temsilcisi oldu. Balıkesir ekibi sadece bir kez kazanabilirken, diğer maçta da eşitlik görüldü. Geçtiğimiz sezon da, Spor Toto 1. Lig'de oynanan içerideki ve dışarıdaki maçı da Bursaspor, 3-1'lik skorlar ile kazandı. Balıkesir ekibi, rekabetteki tek galibiyetini ise 1975 yılında oynanan iki takımın ilk mücadelesinde 1-0 ile aldı.


- Bursa
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Balıkesirspor, Bursaspor, Spor Toto, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor ile Balıkesirspor, kritik randevuda karşılaşacaklar - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Galatasaraylı küçük hayranı tarafından öpücük yağmuruna tutulan Simge'den tebessüm ettiren tepki: Öpmedi, beni yedi
12:00 Galatasaraylı küçük hayranı tarafından öpücüklere boğulan Simge'den güldüren tepki: Öpmedi, yedi
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Deprem Konferansı'na Video Mesaj Gönderdi
11:56 İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç, kirlilik nedeniyle kararıyor
11:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekim, kasım gibi tamamlanan konutları depremzedelere teslim edeceğiz
11:47 İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç'in kirlilik nedeniyle rengi siyaha döndü
11:49 Altının Gram Fiyatı Güne Yükselişle Başladı! 1650 Lira Seviyesinden İşlem Görüyor
11:40 Altının gram fiyatı 1.650 lira seviyesinde işlem görüyor
11:24 Dele Alli, annesinin arkadaşı tarafından cinsel tacize uğradığını itiraf etti
11:23 Fenerbahçe ile Samatta'nın sözleşmesi sona erdi, yeni adresi PAOK oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2023 12:16:50. #1.13#
SON DAKİKA: Bursaspor ile Balıkesirspor, kritik randevuda karşılaşacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement