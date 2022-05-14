Bursaspor küme düştü - Son Dakika
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Bursaspor küme düştü

14.05.2022 18:05
Bursaspor küme düştü

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Bursaspor, Bandırmaspor'a konuk oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Bursaspor, Bandırmaspor'a konuk oldu. Ev sahibi ekip, yeşil-beyazlı takımı 4-2 mağlup etti. Bursaspor bu sonuçla küme düştü.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Kerim Avcı, ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşu gole çevirdi. 1-0

6. dakikada Philippe Paulin Keny, kaleci Canberk Yurdakul'un büyük hatasını iyi değerlendirerek topu boş kaleye gönderdi ve golü buldu. 2-0

8. dakikada Burak Altıparmak'ın kafa vuruşu az farkla kalenin üstünden auta gitti.

19. dakikada Joao Pedro'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.

20. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun uzaktan şutunu kaleci Gökhan Değirmenci iki hamlede kontrol edebildi.

26. dakikada Massimo Bruno'nun uzaktan sert vuruşunda top kalenin üstünden auta gitti.

31. dakikada Joao Pedro, ceza sahası içinde gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

39. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Joao Pedro iyi yükseldi. Ancak kafa vuruşu yine az farkla auta gitti.

41. dakikada Burak Altıparmak ceza sahası dışında çok sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

42. dakikada ceza sahası içine iyi sarkan Massimo Bruno, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sert vuruşunda top ağlara gitti. 2-2

56. dakikada Süleyman Luş'un ortasına iyi yükselen Milutin Osmajic, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

79. dakikada kullanılan korner atışına iyi vuruş çıkartan Lokman Gör, topu ağlara gönderdi. 4-2

90+2. dakikada Joao Pedro penaltı atışından yararlanamadı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Abdülkadir Bitigen xxx, Orkun Aktaş xxx, Mustafa Savranlar xxx

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xxxx, Lokman Gör xxxx, Alpay Koldaş xx, Okan Alkan xx, Caner Cavlan xx (Süleyman Luş dk. 46 xx), Kerim Avcı xxx (Abdullah Balıkçı dk. 46 xx), Mehmet Özcan xx, Michel Landel xxx, Milutin Osmajic xxx, Beykan Şimşek xxx (Levent Ayçiçek dk. 61 xx), Philippe Paulin Keny xxxx

Yedekler: Hüseyin Koç, Cüneyt Köz, Hüseyin Eşkol, Berke Görgün, Aondona Jacob Adeede

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Bursaspor: Canberk Yurdakul x, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Luka Capan xxx, Nicolas Zalazar xxx, Uğur Kaan Yıldız xxxx, Hasan Ayaroğlu xxx (Vefa Temel dk 82 ?), Burak Altırparmak xxxx (İsmail Yüksek dk. 77 xx), Enver Cenk Şahin xxx (Kubilay Sönmez dk. 63 xx), Massimo Bruno xxx (Elton Acolatse dk. 77 x), Namiq Alasgarov xx (Thievy Bifouma dk. 63 xx), Joao Pedro x

Yedekler: Erhan Erentürk, Mert Yılmaz, Ramazan Keskin, Yusuf Türk, Tuğbey Akgün

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Kerim Avcı (dk. 4), Philippe Paulin Keny (dk. 6), Milutin Osmajic (dk. 56), Lokman Gör (dk. 79) (Bandırmaspor), Burak Altıparmak (dk. 41), Massimo Bruno (dk.42) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Okan Alkan, Michel Landel (Bandırmaspor), Mehmet Erdem Uğurlu (Bursaspor) - BURSA

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Burak Altıparmak, Bandırmaspor, Kerim Avci, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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