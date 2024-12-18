Bursaspor şampiyon hocayı takımın başına getiriyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor'da yönetimden sürpriz bir ayrılık kararı çıktı. Yeşil-beyazlılar takımın lider olmasına rağmen Martin Batalla ile yollarını ayırdı.
Bursaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Pablo Martin Batalla ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz" denilmişti.
Ayrılık kararı sonrası elini çabuk tutan yönetim, Batalla'nın yerine ilk aday olarak Hüseyin Eroğlu'nu belirledi. Taraflar önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacak.
10 yıl boyunca Altınordu'dan 2022 yılında ayrılan Hüseyin Eroğlu, 2022-2023 sezonunda Samsunspor'u şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkarmıştı.
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