Bursaspor şampiyon hocayı takımın başına getiriyor - Son Dakika
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Spor

Bursaspor şampiyon hocayı takımın başına getiriyor

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Martin Batalla ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Bursaspor, takımın başına Hüseyin Eroğlu'nu getirmeyi planlıyor. Eroğlu, 2022-2023 sezonunda Samsunspor'u Süper Lig'e çıkarmış bir isim.

18.12.2024 10:05  Güncelleme: 10:14
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor'da yönetimden sürpriz bir ayrılık kararı çıktı. Yeşil-beyazlılar takımın lider olmasına rağmen Martin Batalla ile yollarını ayırdı.

Bursaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Pablo Martin Batalla ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz" denilmişti.

HÜSEYİN EROĞLU EN CİDDİ ADAY

Ayrılık kararı sonrası elini çabuk tutan yönetim, Batalla'nın yerine ilk aday olarak Hüseyin Eroğlu'nu belirledi. Taraflar önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacak.

Bursaspor şampiyon hocayı takımın başına getiriyor

SAMSUNSPOR'U SÜPER LİG'E ÇIKARMIŞTI

10 yıl boyunca Altınordu'dan 2022 yılında ayrılan Hüseyin Eroğlu, 2022-2023 sezonunda Samsunspor'u şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkarmıştı.

Bursaspor şampiyon hocayı takımın başına getiriyor

Hüseyin Eroğlu, Samsunspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor şampiyon hocayı takımın başına getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Berat Yavuz:
    Bursa kimi getirseniz boş önce insan olmayı öğrenmeliler 15 7 Yanıtla
  • M T:
    teknik direktörlerinde bir dıruşu olmalı arkadaşlarının haksız yere kovuldukları kulüplere bu kadar kolay gitmemeliler 10 0 Yanıtla
  • Şevket Özcan:
    Ömer Erdoğan 2 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Umarım 3.ligden öteye gidemezler ! 1 1 Yanıtla
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