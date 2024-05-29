Bursaspor'un 'Yanındayım' Kampanyası İlk Gününde 36 Milyon 422 Bin TL Topladı - Son Dakika
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Bursaspor'un 'Yanındayım' Kampanyası İlk Gününde 36 Milyon 422 Bin TL Topladı

Bursaspor\'un \'Yanındayım\' Kampanyası İlk Gününde 36 Milyon 422 Bin TL Topladı

Bursaspor'un başlattığı "Yanındayım" kampanyası, ilk gününde 36 milyon 422 bin TL bağış toplayarak büyük bir başarıya imza attı. Bursaspor, kampanyaya destekleri nedeniyle; Bağış Komitesi Başkanı Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

29.05.2024 10:30
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Bursaspor'un, ekonomik zorluklarla mücadele etmek amacıyla başlattığı "Yanındayım" kampanyası, taraftarlar ve destekçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Kampanyanın ilk gününde toplam 36 milyon 422 bin Türk Lirası toplandığı bildirildi.

Bursaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, kampanyaya yapılan destekler için Bağış Komitesi Başkanı Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Toplanan bağış miktarının detayları ise şöyle açıklandı: Kampanya hesabına ilk gün itibarıyla 25 milyon 422 bin Türk Lirası nakit bağış yapılırken, 11 milyon Türk Lirası değerindeki çeklerle birlikte toplamda 36 milyon 422 bin Türk Lirası bağış toplandı.

Bu kampanya, Bursaspor'un sadece sahadaki değil, sosyal ve ekonomik alanda da güçlü bir topluluk desteğine sahip olduğunu gösteriyor. Kulüp, bağışların kulübün mali durumunu güçlendirmede önemli bir rol oynayacağını ve Bursaspor'un gelecekteki başarılarına katkıda bulunacağını belirtti.

Spor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'un 'Yanındayım' Kampanyası İlk Gününde 36 Milyon 422 Bin TL Topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor'un 'Yanındayım' Kampanyası İlk Gününde 36 Milyon 422 Bin TL Topladı - Son Dakika
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