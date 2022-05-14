Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'den düştü! İşte Play-off biletini alan ve küme düşen takımlar - Son Dakika
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Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'den düştü! İşte Play-off biletini alan ve küme düşen takımlar

14.05.2022 18:16
Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'den düştü! İşte Play-off biletini alan ve küme düşen takımlar

Süper Toto 1. Lig'de play-off'a kalan ve küme düşen takımlar belli oldu. Bugün oynanan maçların ardından Bursaspor ve Kocaelispor, ligden düşen son takımlar oldu. Eyüpspor ise Bandırmaspor, İstanbulspor ve BB Erzurumspor'un ardından play-off biletini alan son takım oldu.

MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilediği Spor Toto 1. Lig'de play-off'a kalan ve küme düşen takımlar netlik kazandı.

EYÜPSPOR, PLAY-OFF BİLETİNİ ALDI

Kocaelispor'u yenen Eyüpspor, en yakın rakibi Tuzlaspor'un puan kaybetmesinin ardından sezonu 6. sırada bitirmeyi garantileyerek Bandırmaspor, İstanbulspor ve BB Erzurumspor'dan sonra play-off biletini alan son takım oldu.

BURASSPOR VE KOCAELİSPOR KÜME DÜŞTÜ

Ligde kalma mücadelesi veren takımlardan Altınordu ise Boluspor'u yendi ve küme düşmekten kurtuldu. Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor ise kritik hafta mağlubiyet yaşayarak Balıkesirspor'un ardından küme düşen son takımlar oldu.

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Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala Balıkesirspor'un ardından NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor'un küme düşmesi... Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala Balıkesirspor'un ardından NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor'un küme düşmesi... Bursaspor küme düştü Bursaspor küme düştü

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Son Dakika Spor Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'den düştü! İşte Play-off biletini alan ve küme düşen takımlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'den düştü! İşte Play-off biletini alan ve küme düşen takımlar - Son Dakika
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