Buse Naz Çakıroğlu: "Altın madalya istiyoruz" - Son Dakika
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Buse Naz Çakıroğlu: "Altın madalya istiyoruz"

18.05.2022 19:35

- Buse Naz Çakıroğlu: "Altın madalya istiyoruz" Buse Naz, adını finale yazdırdı Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi.

- Buse Naz Çakıroğlu: "Altın madalya istiyoruz"

Buse Naz, adını finale yazdırdı

İSTANBUL - Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi. Tribünlerden yoğun destek alan milli boksör, "Altın madalya istiyoruz" dedi.

Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları yapılıyor. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde ringe çıkan olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, yarı final maçında İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez ile karşılaştı. İlk raundu 4-1 kazanan milli boksör ikinci rauntta ise rakibine net yumruklar vurarak raundu da 5-0 kazandı. 3. rauntta da rakibine üstünlük kuran Çakıroğlu, maçı da 4-0 kazandı.

Altın madalyaya bir adım daha yaklaşan milli boksör, atmosferin kendisinde heyecan oluşturduğunu ifade ederek, "En başından beri sondan geriye doğru sayıyoruz. Altın madalya istiyoruz. Sevinmek için daha erken ama çok önemli bir rakibimi yendim. Biraz atmosfer heyecanı var. Kendi ülkemizde dövüştüğümüz için onun da heyecanı oluyor. Ama şu an çok güzel ilerliyor. Umarım ayın 20'sinde altın madalyayı boynumuza takacağız" dedi.

Buse'den taraftarlara teşekkür

Şampiyonada kendisine verilen desteğe çok teşekkür eden Buse, " Tokyo'da olimpiyat atmosferi solumuş biri olarak, bugün burası daha bir heyecanlı geldi. Seyirci faktörü çok önemli, hepsine teşekkür ediyorum. Kimisi sırf maçlarımız için çok uzak yollardan geliyor. Umarım altın madalya aldığımız zaman hep beraber kutlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Buse Naz Çakıroğlu: Altın madalya istiyoruz
Buse Naz Çakıroğlu: Altın madalya istiyoruz
Buse Naz Çakıroğlu: Altın madalya istiyoruz
Buse Naz Çakıroğlu: Altın madalya istiyoruz

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Buse Naz Çakıroğlu: 'Altın madalya istiyoruz' - Son Dakika


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