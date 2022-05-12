Busenaz Sürmeneli adını son 16'ya yazdırdı - Son Dakika
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Busenaz Sürmeneli adını son 16'ya yazdırdı

12.05.2022 22:38
Busenaz Sürmeneli adını son 16'ya yazdırdı

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, İtalyan rakibi Angela Carini'yi eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, İtalyan rakibi Angela Carini'yi eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 4. gününde 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde ringe çıktı. Olimpiyat şampiyonu Sürmeneli, İtalyan Angela Carini ile karşı karşıya geldi. İlk raundun sonlarına doğru rakibinin sakatlanmasından dolayı Busenaz Sürmeneli maçı kazanan taraf oldu. Sürmeneli,, son 16 turunda 15 Mayıs Pazar günü ABD'den Arika Melek Skoog ile kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Busenaz Sürmeneli adını son 16'ya yazdırdı - Son Dakika


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