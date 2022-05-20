Busenaz Sürmeneli: İnanan, çok çalışan, kafası mental olarak iyi olan bir Buse'yi kimsenin yenebileceğini düşünmüyorum - Son Dakika
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Busenaz Sürmeneli: İnanan, çok çalışan, kafası mental olarak iyi olan bir Buse'yi kimsenin yenebileceğini düşünmüyorum

20.05.2022 21:11
Busenaz Sürmeneli: İnanan, çok çalışan, kafası mental olarak iyi olan bir Buse'yi kimsenin yenebileceğini düşünmüyorum

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Benim hırçınlığım sürdükçe o şampiyonluklar her zaman gelecek.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Benim hırçınlığım sürdükçe o şampiyonluklar her zaman gelecek. İnanan, çok çalışan, kafası mental olarak iyi olan bir Buse'yi ringde kimsenin yenebileceğini düşünmüyorum" dedi.

İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 66 kilo finalinde Kanadalı rakibi Charlie Cavanagh'ı mağlup ederek altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni sıklette madalyanın peşinde koştuklarını ve bunu başardıklarını belirten Sürmeneli, "Karşılaşmadığım rakiplerle karşılaştım. Çok büyük tecrübe benim için. Buraya yeni sıkletlerde yeni umutlarla geldik. Allah çalışana, kalbi güzel olana veriyor. Çok sabrettim, çok aç uyudum, çok susadım. Dün maçları izledim, antrenman yaptım. Maçları izledikten sonra tartıldım. 200 gramım vardı, oturdum ağladım. Yemek yemek istiyordum, yiyemiyordum. Kendime, 'Sabret, yarın altın madalyadan sonra hepsini unutacaksın' dedim. Unutmadım ama biraz hatırlıyorum. Şu İstiklal Marşını okutmak, her şeyi unutturuyor. Güzel oldu. Ülkemizde İstiklal Marşını okutmak nasip olacak bize. Bu akşam arkadaşlarımla, ailemle yemeğe gitmek istiyorum. Çünkü onları özledim. 2 aydır Trabzon'a gitmiyorum" diye konuştu.

"BENİM HIRÇINLIĞIM SÜRDÜKÇE O ŞAMPİYONLUKLAR HER ZAMAN GELECEK"2024 Paris Olimpiyatları'nda tekrar altın madalya kazanmak istediğini belirten milli boksör, "Benim hırçınlığım sürdükçe o şampiyonluklar her zaman gelecek. İnanan, çok çalışan, kafası mental olarak iyi olan bir Buse'yi ringde kimsenin yenebileceğini düşünmüyorum. Daha çok başarıların geleceğini düşünüyorum. Önümüzdeki hedefimiz 2024 Olimpiyatları. 2'nci olimpiyat altın madalyamızı alıp ülkemize hediye etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı."DÜNYADA İZLEYEN KİŞİLERE GÖSTERMEK İSTİYORUM Kİ BURADA BİR TÜRK KIZI VAR"

Seyircilere destekleri için teşekkür eden Busenaz Sürmeneli, "Buraya gelen seyircilere zevk aldırmak istiyorum. Çıkışlar ve güzel vuruşlar yapıyorum. Onlara boksun ne kadar güzel bir spor olduğunu, neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Bizi sadece Türkiye izlemiyor. Dünyada izleyen kişilere göstermek istiyorum ki burada bir Türk kızı var, deli ve agresif. Umarım onlara seyretmişimdir" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Busenaz Sürmeneli: İnanan, çok çalışan, kafası mental olarak iyi olan bir Buse'yi kimsenin yenebileceğini düşünmüyorum - Son Dakika


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