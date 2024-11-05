Bütün dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor - Son Dakika
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Bütün dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı hareketler ve paylaşımlar, dünya gündemine oturdu. Teknik adamın ''Trabzonspor maçındaki pozisyonu Instagram'a koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir.'' dediği paylaşımı 7.6 milyon izlendi.

05.11.2024 15:10
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Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Trabzonspor maçının ardından bir kez daha dünyada manşet oldu.

DEDİĞİ RAKAMDAN FAZLA İZLENDİ

Bu arada Portekizli antrenörün, "Trabzonspor maçındaki pozisyonu Instagram'a koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir." dediği paylaşımı 7.6 milyon izlendi.

Mourinho için atılan manşetler şöyle;

DAILY MAIL: Jose Mourinho, son dakikadaki golünün ardından diz üstü kayma sevincinde gülünç bir şekilde başarısız oldu. Ardından hakeme karşı sekiz dakikalık bir tirad atmaya başladı. Mourinho maçın sonucundan memnun olsa da, konuşmasında Türkiye'deki sistemden ne kadar hoşlanmadığına odaklandı.

THE SUN (İNGİLTERE): Özel bir gaf. Mourinho diz üstü kaymasıyla yaptığı komik sevinçte yere çakıldı, yüz üstü çimlere düştü. Özel Biri, imza hareketi olan diz kaymasını gerçekleştirmek için sahaya koşsa da Porto ve Real Madrid dönemlerindekinin aksine bu kez hareketi başaramadı.

MARCA: (İSPANYA): Galibiyet golünden sonra 'The Special One' diğer oyuncularla birlikte sahaya atladı ve çılgınlık yaşandı. Portekizli o kadar sıkı bir kutlama yaptı ki sonunda sahada bir takla atarak yerde yuvarlandı.

LE PARISIEN (FRANSA): Jose Mourinho, Türk futbol otoritelerine şiddetle saldırdı: "Bana söylenenden daha kötü". Fenerbahçe teknik direktörü, yaptığı konuşmada 'sistem'i kınadı. Portekizli teknik adam iki gerçeküstü sahne sundu. İlki sahada çimde kayma girişimiydi. İkincisi ise mikrofonlara yaptığı açıklamaydı.

O JOGO (PORTEKİZ): Fenerbahçe, Türkiye Ligi'nde bu pazar günü Trabzonspor'u mağlup etti. Galibiyet golünü 90+12. dakikada Amrabat attı ve Jose Mourinho da kutlamalara katıldı.

VOETBAL INTERNATIONAL (HOLLANDA): Mourinho sert çıktı: 'Eğer hikayenin tamamını duysaydım asla gelmezdim'. Mourinho'ya göre Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi. VAR'ı eleştiren Portekizli, "Hakem o anda çay mı içiyordu? Sanırım bu yüzden göremedi" diyerek eleştirdi.

T-ONLINE (ALMANYA): Saf coşku: Mourinho galibiyet golünün ardından tamamen çıldırdı. Mourinho futbolun en tutkulu antrenörlerinden biri ve öyle olmaya da devam ediyor.

GIANLUCA DI MARZIO (İTALYA): Fenerbahçe kazandı ve Mourinho çılgına döndü: Çılgın kutlama ve ardından basın karşısında gösteri. Amrabat'ın 102. dakikadaki golü galibiyeti getirdi, finalde ise Mourinho şov vardı.

NE OLMUŞTU?

Mourinho izlenme konusunda maçın ardından, "Yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyor. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur maçları. Ama ben Osayi'nin pozisyonunu Instagram'a koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izleyecektir" demişti.

Bütün dünya Jose Mourinho\'yu konuşuyor

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Son Dakika Spor Bütün dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Sergen:
    Yapı bu işte. Fotoğraflarla insanları aldatmaca. Oysa ki videolarda gerçekler bambaşka. Osayi'nin bileğine gelen temasta sert bir darbe yok ve ayak çekiliyor. En fazla sarı olur ki bazı hakem yorumcuları kart bile verilmez dedi. El olan pozisyon da ise faul olduğu söylendi. En Nesyri rakibinin üstüne merdiven gibi çıkarak fazla yükseliyor ve faul yapıyor. Böyle algı oyunları yapıldığı sürece burnunuz maalesef oktan çıkmıyor, ilahi adalet hep vuruyor.... :) 93 11 Yanıtla
  • Alpi:
    TÜRKİYENİN GRURU AVRUPA FATİHİ GALATASARAY TÜRKİYENİN YÜZ KARASI 8TAŞ TÜRKİYENİN AĞLAYAN TAKIMI EZİKBAHÇE SİZ ALGILARA DEVAM EDİN MAYIS AYINDA YİNE İZLERSİNİZ HAYRANLIKLA KUTLAMALARI ;)) 47 10 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Kendi kendini madara etmiş onu izlemiş millet 41 12 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Narsist in en önde gideni bu jose 42 4 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Türk futbolunu ligini küçümsiyerek konuşuyor. Türk ligini sadece Avrupa'da oğlum izliyor diyor. Avrupa'nın %30 Türk vatandaşı Mori sadece işine bak bunadı .......... morisi 32 6 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Morunyun da AS yim Ferhat Eserin de AS yim 20 10 Yanıtla
  • Aydın şimşek:
    Tüm dünyaya madara olduk 3 25 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Kaypak şerro ferhat eser 24 1 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Avrupalı bize bi tarafıyla gülüyordur şimdi. 23 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Avrupa değil dünya zaten bi tarafıyla bize yıllardır gülüyor mourinho nun paylaşımı devede kulak kalır.. Amma abarttınız adamın sevinme şekli o anki ruh haliyle yapılmış bir hareket ne var bunda. 20 0 Yanıtla
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