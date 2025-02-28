Bütün dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bütün dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya PFDK tarafından 4 maçlık men cezası verildi. Bu durum dünya basınında geniş yer buldu. İtalya, İngiltere ve Portekiz basını, Mourinho'nun Galatasaray yedek kulübesi üyelerine 'maymun gibi zıpladıklarını' söyleyerek ırkçılık yaptığı gerekçesiyle aldığı bu cezayı manşetlerine taşıdı.

28.02.2025 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PFDK, Jose Mourinho'ya 4 Okan Buruk'a ise 1 maçtan men cezası verdi. Dünya basını, Jose Mourinho'ya verilen 4 maçlık cezayı manşetlerine taşıdı.

DÜNYA BASINI YIKILDI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç ceza verdi. Dünya basını, Mourinho'ya verilen cezayı manşetlerine taşıdı. İşte dünya basınına yansıyanlar.

İTALYA - MOURINHO'YA 4 MAÇLIK CEZA!

"Geçtiğimiz hafta sonu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 sona eren İstanbul derbisinin ardından kopan fırtına ve Portekizli teknik adamın açıklamalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dört gün hak mahrumiyeti cezası verilen Jose Mourinho'ya acı haber. Mourinho, Galatasaray yedek kulübesi üyelerine 'maymun gibi zıpladıklarını' söyleyerek ırkçılık yaptığı gerekçesiyle iki gün ceza almıştı."

CORRIERE DELLO SPORT: ÇOK SERT, NAHOŞ AMA IRKÇI DEĞİL!

"Jose Mourinho'ya dört maçtan men! Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan İstanbul derbisinin ardından Portekizli teknik adamın açıklamaları üzerine kopan fırtınanın ardından Türk federasyonu böyle bir karar aldı. Mourinho'nun ırkçılıkla suçlanması iki gün sürdü: Galatasaray yedek kulübesi üyelerine 'maymunlar gibi zıpladılar' demişti ama sözlerinde ırkçı bir kasıt yoktu. Sert bir cümle, belki nahoş ama kesinlikle ırkçı değil."

DAILY MAIL: GALATASARAY TARAFINDAN IRKÇILIKLA SUÇLANAN MOURINHO'YA CEZA

"Jose Mourinho, gergin geçen derbi karşılaşmasında hakem ekibine yönelik yaptığı yorumlar ve daha sonra düzenlediği basın toplantısında eski Chelsea menajerinin rakip Galatasaray tarafından ırkçılıkla suçlanması nedeniyle dört maç men ve 35.000 Sterlin'in üzerinde para cezasına çarptırıldı."

THE SUN: GALATASARAY KAOSUNUN ARDINDAN BÜYÜK CEZA

"Jose Mourinho, Galatasaray'la ırkçılık tartışması nedeniyle 4 maç men cezasına çarptırıldı."

BBC: DERBİ SONRASI CEZA

"Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Pazartesi günü yerel rakibi Galatasaray ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle dört maç men ve toplam 35 bin 194 £ para cezasına çarptırıldı."

ESPN: MOURINHO'YA GALATASARAY'A SÖYLEDİĞİ SÖZLERİN SONRASINDA CEZA

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'la oynanan maçın ardından Türk hakemler hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle, teknik direktör Jose Mourinho'ya 4 maç men ve para cezası verdi."

SKY SPORTS: MOURINHO IRKÇI SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA

"Fenerbahce, Pazartesi günü rakipleri Galatasaray ile oynanan golsüz beraberliğin ardından Jose Mourinho'ya verilen dört maç cezasına itiraz edecek; Portekizli teknik direktör ırkçı açıklamalar yapmakla suçlandı."

A BOLA: TARTIŞMALI İFADE MOURINHO'YA AĞIR CEZA GETİRDİ

"Tartışmanın ardından ceza geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), F. Bahçe ile Galatasaray arasındaki golsüz beraberliğin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle José Mourinho'ya 4 maç ceza verdi."

Bütün dünya Jose Mourinho\'yu konuşuyor

Jose Mourinho, Uluslararası, Galatasaray, Fenerbahçe, İngiltere, Portekiz, Futbol, İtalya, Bahçe, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bütün dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ramazan Sözata:
    Bu adamı bu hale Televole ACUN getirdi.. Geldiği günden buyana yaptığı her terbiyesizliği hoş gördü..Hatta bu konuda cesaret verdi.. Acun'un Fenerbahçe'nin başarısı gibi bir derdi yok tek derdi Galatasaray'ın başarısızlığı... 3 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
14:31 Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin’de okullar 1 haftadır tatil Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin'de okullar 1 haftadır tatil
13:56 Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış
13:19 Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner’in patronluğuna yükselmiş Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş
13:00 Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
21:23 Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde
21:20 AK Partili Ensarioğlu’ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti
21:03 Almanya’dan Öcalan’ın çağrısına ilk tepki Almanya'dan Öcalan'ın çağrısına ilk tepki
21:02 Zafer Partisi, Öcalan’ın çağrısına parti bayrağını yarıya indirerek tepki gösterdi Zafer Partisi, Öcalan'ın çağrısına parti bayrağını yarıya indirerek tepki gösterdi
20:37 Öcalan’ın tarihi açıklamasında “Bahçeli“ ve “Erdoğan“ detayı Öcalan'ın tarihi açıklamasında "Bahçeli" ve "Erdoğan" detayı
20:27 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 15:20:54. #1.12#
SON DAKİKA: Bütün dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.