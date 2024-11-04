Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor - Son Dakika
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Spor

Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup ettiği maçta teknik direktör Jose Mourinho'nun çılgın sevinç hareketi dünya basınında geniş yer buldu.

04.11.2024 09:32
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda son dakika golüyle 3-2 yendi. Mücadeleye damga vuran anlardan biri ise Jose Mourinho'nun son golde sahaya girip çılgınlar gibi sevinmesi oldu.

DIŞ BASINDA GÜNDEM OLDU

Maçın son düdüğünün ardından sahaya dalan ve çılgınca bir sevinç yaşayan Mou'nun bu halleri dünya basınında da oldukça ilgi çekti.

İşte o manşetler;

VOETBAL INTERNATIONAL (HOLLANDA)

"Mourinho sert çıktı: 'Eğer hikayenin tamamını duysaydım asla gelmezdim'. Mourinho'ya göre Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi. VAR'ı eleştiren Portekizli, "Hakem o anda çay mı içiyordu?. Sanırım bu yüzden göremedi" diyerek eleştirdi."

DAILY MAIL (İNGİLTERE)

" Jose Mourinho, eski Manhester United yıldızının Fenerbahçe adına uzatmalarda attığı galibiyet golünün ardından diz üstü kayma sevincinde gülünç bir şekilde başarısız oldu. Ardından hakeme karşı sekiz dakikalık bir tirad atmaya başladı. Mourinho maçın sonucundan memnun olsa da, konuşmasında Türkiye'deki sistemden ne kadar hoşlanmadığına odaklandı."

Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor

THE SUN (İNGİLTERE)

"Özel bir gaf. Jose Mourinho diz üstü kaymasıyla yaptığı komik sevinçte yere çakıldı, yüz üstü çimlere düştü. Özel Biri, imza hareketi olan diz kaymasını gerçekleştirmek için sahaya koşsa da Porto ve Real Madrid dönemlerindekinin aksine bu kez bu hareketi başaramadı. Ancak Fenerbahçe taraftarı Amrabat'ın attığı golün ardından bunu umursamayacak."

24SATA (HIRVATİSTAN)

"Komik Mourinho, Livakovic'in kollarına koştu ve yere düştü. Yerde birbirlerine sarıldılar. Boş yere ona 'özel' ve en karizmatik antrenörlerden biri demiyorlar. O çok özel. Çılgına dönen Mourinho unutulmayacak bir kutlamaya imza attı."

T-ONLINE (ALMANYA)

"Saf coşku: Mourinho galibiyet golünün ardından tamamen çıldırdı. Mourinho futbolun en tutkulu antrenörlerinden biri ve öyle olmaya da devam ediyor. Pazar akşamı bunu bir kez daha kanıtladı."

Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor

JUTARNJI (HIRVATİSTAN)

"Mourinho'nun Trabzon'daki gösterisi: Livakovic'e doğru koşup komik bir şekilde yere düştü, rakip oyuncuyla sözlü kavga etti. Portekizli teknik adam galibiyeti çılgınca kutladı."

LE PARISIEN (FRANSA)

"Jose Mourinho, Türk futbol otoritelerine şiddetle saldırdı: "Bana söylenenden daha kötü". Fenerbahçe teknik direktörü, yaptığı konuşmada kulübünün ve futbolunun çıkarlarına aykırı olan "sistem"i kınadı. Portekizli teknik adam pazar akşamı iki gerçeküstü sahne sundu. İlki sahada, son düdükteki çimde kayma girişimiydi ve bu Şampiyonlar Ligi finalindeki başarıya layık bir kutlamaydı. İkincisi ise mikrofonlara yaptığı açıklamaydı."

SPORTAL (YUNANİSTAN)

"Efsane" Mourinho, Fenerbahçe'nin galibiyet golünde sahaya takla atarak girdi! Jose Mourinho, Trabzonspor'a karşı galibiyeti özel bir şekilde kutladı."

PLANET FOOTBALL (İNGİLTERE)

"Jose Mourinho'nun 2024'ün en iyi gol kutlamasını yaptığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi, hem onun Avrupa futbolunun merkezinden çekildiğinin hem de çabuk öfkelenen bir kulüp ile çabuk sinirlenen bir teknik direktörün mükemmel birlikteliğinin bir işaretiydi zaten. Nitekim iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan teknik adam, Türkiye'de kırmızı kart gördü ve başka bir maçta da hakemin verdiği ofsayt kararının ekran görüntüsünü gösterdiği için kart gördü. Şimdi ise maçın sonunda çılgın sahnelere yol açtı."

Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor

MARCA: (İSPANYA)

"Galibiyet golünden sonra 'The Special One' diğer oyuncularla birlikte sahaya atladı ve çılgınlık yaşandı. Portekizli o kadar sıkı bir kutlama yaptı ki sonunda sahada bir takla atarak yerde yuvarlandı."

VOETBAL KRANT (BELÇİKA)

"Özel mesaj': Jose Mourinho maçı kazandıktan sonra verdiği röportajda tamamen çılgına döndü Mourinho son düdükle sahaya çıktı, Trabzonsporlu Enis Destan'la kapıştı. Daha sonra da VAR'a alışılmadık derecede sert bir şekilde saldırdı. VAR'dan duyduğu memnuniyetsizliği son derece yüksek sesle dile getirdi."

O JOGO (PORTEKİZ)

"Fenerbahçe, Türkiye Ligi'nde bu pazar günü Trabzonspor'u mağlup etti. Galibiyet golünü 90+12. dakikada Amrabat attı ve Jose Mourinho da kutlamalara katıldı. Mourinho kutlama yapmak için sahanın içine girdi."

Bütün dünya Mourinho\'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor

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Son Dakika Spor Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Bilişim Hurda:
    HAKLISIN FERHAT GALATASARAY BU LİG'E FAZLA. Ü ARADA TÜRKİYE'NİN BEKA SORUNU ŞİKECİ KUŞLARDIR. 108 19 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    SOYTARI 64 26 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    Trabzonspor korkusu ne kadar büyük ispat oldu.Sanki şampiyon olmuş ,hem de dünyaca ünlü bir hoca hemi? 63 22 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saray sadece futbolun değil Türkiyenin beka sorunudur 39 38 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    kendini rezil ediyor şovmen 49 21 Yanıtla
  • ferhat eser:
    yalnız Adamın kariyeri galatasaraydan büyük :)) 35 30 Yanıtla
  • Gamak gs:
    HERKES GALATASARAY OLAMAZ...FERHATA .......DERDINIZ GS OLMUS.DEMEKKI ZAMANINDA COK KOYMUS 51 6 Yanıtla
  • Gamak gs:
    fb de soytarimi yok...ferhat bey gs sana.....Turkiyedir GALATASARAY 29 12 Yanıtla
  • adil can:
    iyi oldu 5 saray sevinmesin 18 14 Yanıtla
  • Osman Koca:
    demekki şampion olsalar soyunacaklar 20 5 Yanıtla
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