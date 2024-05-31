Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında - Son Dakika
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Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında

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Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalaması Avrupa basınında geniş yer buldu. Portekizli teknik adamın Türkiye'ye geleceği haberleri farklı dillerde ve farklı ülkelerdeki gazete ve dergilerde yer aldı. Mourinho için atılan manşetleri sizin için derledik...

31.05.2024 13:58
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Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun, Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe Yönetimi'ye 2 yıllık sözleşme imzalaması Avrupa basınında da geniş yankı buldu.

Mourinho için atılan manşetler şöyle;

"SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAZIR"

Tuttomercato: "Portekizli teknik adam, geçtiğimiz Ocak ayında Roma'yla yaşadığı ayrılığın ardından farklı alternatifleri değerlendirdi ve artık Fenerbahce'yle sözleşme imzalamaya hazır. "Özel biri", sarı-lacivertli takımla anlaşmaya vardı ve bugün yeni teknik direktör olarak açıklanabilir."

"F.BAHÇE'NİN CAZİBESİNE KAPILDI"

Corriere dello Sport: "Jose Mourinho, Fenerbahce'nin cazibesine kapıldı. Türk kulübü, Portekizliyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. West Ham iddialarını reddeden ve doğru teklifi beklemeyi tercih eden Mourinho yedek kulübesine dönmeye hazır."

"TÜRKİYE'DE İLK KEZ GÖREV YAPACAK"

Tuttosport: "Mourinho, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi, anlaşmaya varıldı. Portekizli teknik adam, birkaç aydır sahalardan uzak ama bu transfer döneminde sahaya ve yedek kulübesine geri dönüyor. Alıştığı liglerden farklı bir ligde bunu yapıyor çünkü Türkiye'de ilk kez antrenörlük yapacak."

"DUYURU BUGÜN GELEBİLİR"

Calcio Mercato: "Geçen Ocak ayında Roma'dan ayrılmasının ardından Jose Mourinho yeni bir kulüp buldu. Portekizlinin Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi. Portekiz, İngiltere, İspanya ve İtalya'da antrenörlük yapan Mou'nun Türkiye'ye gideceğini duyurusu bugün gelebilir."

"UYUYAN DEVİ UYANDIRACAKLAR"

A Bola: "Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın seçim aracı olarak ilan ettiği Jose Mourinho, 3 yıl daha yeni bir dönem için aday olan mevcut başkan Ali Koç ile anlaştı. Ali Koç'un planları arasında Portekizli çalıştırıcıyla bugün sözleşme imzalandığının açıklanması da yer alıyor. Mourinho, 2013/2014'ten bu yana şampiyonluk kazanamayan ve bu sezon şampiyon olmayı başaramayan uyuyan devi uyandırma hedefiyle kariyerinde yeni bir adım atmaya yakın."

"BİR SONRAKİ HEDEFİ TÜRKİYE"

Daily Mail: "Jose Mourinho, Roma'dan sert bir şekilde kovulmasının üzerinden beş ay geçtikten sonra iki yıllık sözleşmeyle Fenerbahce'nin yeni teknik direktörü olmayı kabul etti. Daha önce Mourinho'nun Suudi Arabistan kulübü Al Qadsiah'ın hedefi olduğu bildirilmişti ancak görünen o ki bir sonraki hedefi Türkiye olacak."

"SÖZLÜ ANLAŞMAYA VARDI"

Express: "Jose Mourinho, Türk devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmak için sözlü anlaşmaya vardı. Mourinho, bu hamleyle Portekizli yıldızlarla dolu bir kadronun başına geçmeye hazırlanırken eski Manchester United ve Chelsea oyuncularıyla da bir araya gelecek."

"ARTIK FENERBAHÇELİ"

Voetbal Priemur: ''Jose Mourinho artık Fenerbahçeli! 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak ve Tadic'in, Ferdi'nin, Oosterwolde'nin yeni teknik direktörü oldu.''

The Sun: "Jose Mourinho'nun, son işinden kovulmasının üzerinden sadece aylar geçtikten sonra futbola sansasyonel bir dönüş beklediği bildiriliyor. 61 yaşındaki Mourinho, en son görevden alınmasından bu yana geçen dört ay içinde, Manchester United'a dönüşü de dahil olmak üzere çeşitli işlerle ilişkilendirildi. Ancak gelen haberlere göre Türk devi Fenerbahçe ile anlaşmanın eşiğinde."

Mirror: "Jose Mourinho, Roma'dan ayrıldıktan sonra ilk işine girmeye hazırlanıyor ve bir sonraki Fenerbahçe teknik direktörü oluyor. Bu onun eski Manchester Unitedlı Fred ile yeniden bir araya gelmesini sağlayacak."

La Gazzetta: ''Jose Mourinho, Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etti. 2+1 yıllık kontrata 'evet' dedi.''

La Repubblica: ''Jose Mourinho için yeni macera. Portekizli dünyaca ünlü teknik adam, Fenerbahçe'yle anlaştı.''

Mediaset: ''Fenerbahçe, Jose Mourinho ile 2 yıllık kontrat ve şampiyonluk hedefi üzerinde anlaşma sağladı.''

Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • abdullah demir: bakalım kaçıncı haftada kovulur 14 2 Yanıtla
    Salih Akinci: Buna Kıskançlık tepkisi diyorlar. 1 2
  • Kürsat Dalbay: Tazminat simdiden hazirlansin bence 6 1 Yanıtla
  • Salih Akinci: Yine yaptı yapacağını. 4 gün içinde , Galatasaray’ın şampiyonluğunu tek hamle ile gündemden düşürdü. Büyüksün FENERBAHÇEM. 3 4 Yanıtla
    Kürsat Dalbay: Ne alaka ya, kim gelse artik sampiyon olmasi gerekmiyormu fb sencede ? Trabzon gibi senelerce sürebilir bence, borç girtlagi açti, para yok :-) 0 0
  • Sezo runay: Hepten uyanayım derken komalık olacaklar 3 2 Yanıtla
  • Tuna güler: Galatasaray şampiyon oldu ama konuşulan yine Fenerbahçe :) 0 1 Yanıtla

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