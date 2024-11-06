Bütün dünyanın beklediği maç! Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler - Son Dakika
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Spor

Bütün dünyanın beklediği maç! Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler

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27 yaşındaki YouTuber Jake Paul ve eski ağır sıklet şampiyonu 58 yaşındaki Mike Tyson'ın kapışacağı dev maç, tüm dünyanın gözleri önünde 80 bin kişilik bir stadyumda gerçekleşecek. 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak olan profesyonel ağır sıklet boks müsabakası spor tarihinin en çok izlenen mücadelesi olabilir.

06.11.2024 17:30  Güncelleme: 17:46
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Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayıma geçti. Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlanacak. Dev maçı bekliyor. 80 bin kişilik stattaki dövüş spor tarihinin en çok izlenen mücadelesi olacak.

2'ŞER DAKİKALIK 8 RAUNT

Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek. Aktif kariyeri boyunca ringdeki hırçın tarzıyla rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Mike Tyson, tarihin en iyi boksörleri arasında gösteriliyor. Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan 58 yaşındaki Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" ünvanını aldı. Tyson, aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ünvanlarına sahip ilk ağır sıklet boksör oldu.

Kariyerine 2005'te son veren ABD'li boksör, 15 yıl aradan sonra 2020'de gösteri maçı için ringlere dönerek sporseverleri ekran başına kilitledi. Ringlerin asi boksörü Tyson, sporseverlerin aklında Evander Holyfield ile 1997'de yaptığı maçla yer etti. Ünvan maçında Holyfield'ın kulağını ısırarak koparan ve diskalifiye edilen Tyson, spor dünyasının yıllar geçse de unutamayacağı bir ana tanıklık etmesine sebebiyet verdi. Yumrukları kadar özel hayatındaki çalkantılar ve yasa dışı olaylarla da anılan Tyson, İngiliz spor kanalı Sky Sports tarafından "Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımlandı.

Bütün dünyanın beklediği maç! Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler

JAKE PAUL TAM BİR FENOMEN

YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Jake Paul, 2018'de boks kariyerine başladı. Kendisi gibi YouTuber olan ve daha sonra boksa başlayan Deji Olatunji karşısında ringlere ilk kez amatör maçta adım atan Paul, sonrasında profesyonel kariyere geçiş yaptı.

Profesyonel olarak 11 dövüşe çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Paul'ün dövüştüğü isimler arasında Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Nate Robinson da yer aldı. Paul, tek yenilgisini ise Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında yaşadı.

Bütün dünyanın beklediği maç! Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler

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Son Dakika Spor Bütün dünyanın beklediği maç! Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • sudem meliss:
    Show yapıyor resmen bunak 4 11 Yanıtla
  • Huseyin Haksever:
    Tysonın yaşlandığı doğru ama o her zaman bir kaya 15 0 Yanıtla
  • Mahmut Mete:
    Ez onu dostum 7 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    gece 4 te kalkar buna bakariz artik :) 5 0 Yanıtla
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