Bütün Portekiz Orkun ve Kerem'i konuşuyor - Son Dakika
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Bütün Portekiz Orkun ve Kerem'i konuşuyor

Bütün Portekiz Orkun ve Kerem\'i konuşuyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Benfica'da oynayan milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansı Portekiz basınında büyük yankı uyandırdı. Portekiz basını, milli futbolcuların performansını övgüyle karşıladı ve galibiyette büyük rol oynadıklarını ifade etti.

21.03.2025 10:28
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A Milli Futbol Takım'ımız UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında RAMS Park'ta Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

PORTEKİZ'DE GÜNDEM OLDULAR

Maça ise Benfica'da oynayan milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Orkun Kökçü karşılaşmanın gol perdesini açarken Kerem Aktürkoğlu ise 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.

İşte atılan manşetler;

Portekiz basınından A Bola'da yer alan haberde, " Türkiye'nin galibiyetinde üç gole doğrudan etki eden Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Benfica ortaklığı büyük rol oynadı." ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca Orkun Kökçü'nün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi için, "Benfica'ya sevindirici haber" başlığı kullanıldı.

Bola na Rede'de yer alan haberde ise A Milli Takım'ın galibiyetinde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün parladığı belirtildi.

Futebol 365 de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün performansına dikkat çekti ve milli futbolcuların galibiyete büyük katkı sağladıklarını manşetlerine taşıdı.

Somos Fanatico'da Kerem Aktürkoğlu'nun omuz hareketiyle gol attığı an ön plana çıkarıldı. Milli futbolcuya "Harry Potter" vurgusu yapılırken, "Sihirli bir performansa imza attı" ifadeleri yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Macaristan, Portekiz, Benfica, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bütün Portekiz Orkun ve Kerem'i konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Yalçın:
    Benfica da niye balon oluyorlar 3 15 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    sezonluk paket balonlar 2 15 Yanıtla
    vv04042211:
    aynen 0 0
  • mirzaaa:
    bütün Portekiz ne demek la ? 4 5 Yanıtla
  • vv04042211:
    abartma. kerem balonnn 1 1 Yanıtla
  • Bayram Sahinoglu:
    bir iki maçkolte oynadığın yerden giriyorum onlar bu Avrupalılar işte böyle onlar istiyor ya hep iyi olacağın gol atacaksın 0 0 Yanıtla
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