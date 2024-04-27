Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi hazırlıklarını tamamladı

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Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, antrenman öncesinde teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla bir araya geldi. Antrenmanı izlemek için sarı-lacivertli futbolcuların aileleri de Can Bartu Tesisleri'ne geldi.

27.04.2024 10:43  Güncelleme: 10:47
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Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

ALİ KOÇ TAKIMI ZİYARET ETTİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanı başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile sarı-lacivertli futbolcuların aileleri de izledi. Öte yandan Ali Koç, idman öncesinde teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla bir araya geldi.

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Bütün takımı kenara çekti! Ali Koç'tan derbi öncesi sürpriz ziyaret
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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