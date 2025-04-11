Bütün ülke Altay Bayındır'ı konuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bütün ülke Altay Bayındır'ı konuşuyor

Bütün ülke Altay Bayındır\'ı konuşuyor

Manchester United'ın Lyon ile 2-2 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında kaleci Andre Onana'nın yaptığı hatalar büyük tepki çekti. Taraftarlar, sosyal medyada Altay Bayındır'ın kaleye geçmesi için kampanya başlattı. Onana'nın kulübeye çekilmesi gerektiğini savunan taraftarlar, Altay'a forma verilmesini istiyor.

11.04.2025 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United, deplasmanda Fransız ekibi Olympique Lyon ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleye damga vuran isim ise performansıyla yine kaleci Andre Onana oldu. Kamerunlu eldivenin yaptığı hatalar, İngiliz taraftarların sabrını taşırdı.

Manchester United kalecisi Andre Onana, Lyon karşısında yediği 2 hatalı golle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Bu sezon sık sık yaptığı bireysel hatalarla gündeme gelen tecrübeli kaleci, Avrupa kupalarında da güven vermemeye devam ediyor.

ALTAY İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

Onana'nın hataları sonrası, Manchester United taraftarları sosyal medyada milli kaleci Altay Bayındır'a destek olmak için harekete geçti. Taraftarlar, Altay Bayındır'ın artık eldivenleri devralması gerektiğini savunarak kampanya başlattı. Yapılan binlerce paylaşımda, "Altay zamanı geldi" yorumları dikkat çekti.

Manchester United'ın geçen sezon başında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Altay Bayındır, İngiliz devinde forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Ancak Onana'nın art arda yaptığı hatalar sonrası, Türk kaleciye olan güven gün geçtikçe artıyor.

ARSENAL MAÇINDA ŞOV YAPMIŞTI

Altay Bayındır, daha önce FA Cup'taki Arsenal maçında gösterdiği başarılı performansla takdir toplamış ve bu maçın ardından Manchester United, Old Trafford'da Türk bayrağını dalgalandırmıştı. Bu jest, İngiltere'de ve Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Manchester United, Altay Bayındır, Altay, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bütün ülke Altay Bayındır'ı konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Küyük:
    deveye diken İngilize onana lazım. 4 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    bütün ülke yedek kaleciyimi Allah akıl fikir versin 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu’nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik
Samsunspor’da 3 isim Galatasaray maçında yok Samsunspor'da 3 isim Galatasaray maçında yok
Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti
Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
Ayı saldırısına uğrayan kadından geriye sadece kafası kaldı Ayı saldırısına uğrayan kadından geriye sadece kafası kaldı
Bakan Şimşek’ten yeni enflasyon tahmini Bakan Şimşek'ten yeni enflasyon tahmini
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
3 erkeğe direnen kasiyer kız meydan okudu: Bizi kim alabilir 3 erkeğe direnen kasiyer kız meydan okudu: Bizi kim alabilir
Fenerbahçe’de neler oluyor İki kalecinin birden bileti kesildi Fenerbahçe'de neler oluyor? İki kalecinin birden bileti kesildi
Nişanlısına hediye hazırlarken sprey boya kutusu bomba gibi patladı Nişanlısına hediye hazırlarken sprey boya kutusu bomba gibi patladı
Kaza yapan vatandaş, hava yastıklarının açılmamasına isyan etti Kaza yapan vatandaş, hava yastıklarının açılmamasına isyan etti

11:06 Vergi savaşı kızışıyor Çin’den çok sert bir hamle daha Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
10:47 Vatandaş neye güvenecek Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi Vatandaş neye güvenecek? Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi
10:31 İmamoğlu Silivri’de hakim karşısında İşte ilk sözleri İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında! İşte ilk sözleri
10:28 Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket Fark 6 puan oldu Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu
07:56 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
15:19 TBMM’de konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı: Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet’ti TBMM'de konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı: Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'ti
15:17 Çöp yığını içinde ilişkiye giren çift büyük öfkeye sebep oldu Çöp yığını içinde ilişkiye giren çift büyük öfkeye sebep oldu
15:02 Cumhurbaşkanlığı’na atanan isim tartışma yarattı: Kebapçının işi değil Cumhurbaşkanlığı'na atanan isim tartışma yarattı: Kebapçının işi değil
14:47 Yüksel Yıldırım’dan bomba Galatasaray sözleri: Cuma günü göreceğiz Yüksel Yıldırım'dan bomba Galatasaray sözleri: Cuma günü göreceğiz
14:43 Kaleciyle çarpışan genç futbolcu hayatını kaybetti Kaleciyle çarpışan genç futbolcu hayatını kaybetti
14:38 Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
14:34 Ahmet Minguzzi’nin katilleri mahkemede de rahat durmadı Teyze fenalaştı Ahmet Minguzzi'nin katilleri mahkemede de rahat durmadı! Teyze fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 11:35:49. #7.12#
SON DAKİKA: Bütün ülke Altay Bayındır'ı konuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement