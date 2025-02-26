Bütün ülke Arda Güler\'i konuşuyor

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İspanyol devi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, az süre aldığı için gündeme gelen Arda Güler hakkında açıklamalar yaptı. Ancelotti'nin, futbolcunun yakın çevresini suçlayan sözleri İspanya'da geniş yankı buldu.

GÜNDEM OLDU

Ancelotti'nin dün basın toplantısında, "Arda vakası diye bir şey yok ama diğer insanlarla çok fazla vakit geçiriyor ve onların da benimle aynı fikirde olup olmadıklarını bilmiyorum." şeklindeki açıklaması, İspanyol medyasında öne çıkarıldı.

İspanya'nın en çok dinlenen spor programlarından olan Cadena Ser radyosundaki "El Larguero" adlı programı hazırlayan gazeteci Manuel Bartolome Carreno, Ancelotti'nin Arda Güler hakkındaki sözlerinin "alışılmışın dışında" olduğuna dikkati çekti.

Carreno, "Ancelotti, Arda'nın kendisine yardım etmeyen bazı insanlarla çok fazla zaman geçirdiğini söylüyor. Bu Arda ve onun çevresine çok doğrudan bir mesajdır. Ya anlarlar ya da anlamak zorunda kalırlar." dedi.

Radyo programındaki diğer bir İspanyol gazeteci Dani Garrido da, Arda'nın A Milli Takım ile Avrupa Kupası'nda çok iyi iş çıkardığını, arkasında tüm ülkenin desteğinin olduğunu ancak mevcut haliyle Real Madrid'in hücum kanadında oynamasının zor olduğunu, Ancelotti'nin anlatmak istediğinin de bu olduğunu ifade etti.

Garrido, "Ancelotti'yi rahatsız eden şey, daha fazla oynaması için Güler'in çevresinden ona baskı yapılması. Bunun için Ancelotti, ona herhangi bir tavır koymuyor ama rahatsız olduğu görülüyor. Çünkü normalde bu tür mesajlar göndermeyen Ancelotti, neredeyse hiç duyulmamış ve alışılmadık bir tepki verdi." yorumunda bulundu.

Diğer yandan Marca gazetesi de, "Ancelotti'den yeni bir ders." diye yazarak, İtalyan teknik adamın Arda ve Endrick için söylediği sözlerin "Gençler kendiliğinden tecrübeye sahip olamazlar. Bunun için zaman gerekir." anlamına geldiğini vurguladı.

İspanyol spor gazetesi, futbolda 40 yıldan fazla bir tecrübesi olan İtalyan teknik adamın, başarının meyvelerini toplamadan önce herkesin bir yol kat etmesi ve sabırlı olması gerektiğini futbolcularına aşılamak istediğini kaydetti.

As gazetesi de Ancelotti'nin "ahlaki bir tonla" konuştuğunu ve "Anlamıyorlarsa anlamalılar." diyerek Arda ve Endrick'e ders verdiğini belirtti.

ANCELOTTI NE DEMİŞTİ?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 25 Şubat'taki basın toplantısında Arda Güler ile ilgili gelen sorulara, "Şüphesi olan tüm futbolcular benim odama gelebilir. Ben herkesle konuşuyorum. Arda ile de Endrick ile de diğer gençlerle de hep konuşuyorum. Okuduğum kadarıyla bir (Güler Olayı) var. Ama bu olay bana ulaşmadı." cevabını vermişti.

Real Madrid'in dünyanın en iyi takımı olduğunu, en üst düzey futbolculara sahip olduğunu ve rekabetin en üst düzeyde olduğunu ve herkesin bunu bildiğini aktaran Ancelotti, "Ben oynadığı zaman futbolcuyu mutlu görmek istiyorum. Oynamak istemeleri normal ve oynamak isteyenler çalışmalı, öğrenmeli. Ama ben onunla (Arda Güler) kısa bir zaman geçiriyorum. Başkalarıyla daha uzun süre birlikte. Ve onların benimle aynı fikirde olup olmadıklarını bilmiyorum. Oynaması, hazır olması, çalışması için benimle aynı görüşteler mi bilmiyorum. Bu iletişim eksikliği." demişti.