Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen'i taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı. Osimhen'i havalimanında taraftarlar karşıladı.
Galatasaray, dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen ile anlaşma sağladı. Yapılan pazarlıkların ardından hem oyuncu hem de klübü Napoli sarı kırmızılıların teklifine evet dedi.
Anlaşmanın sağlanmasının ardından yola çıkan Osimhen, İstanbul'a indi. Yıldız oyuncu Osimhen, transferi bitirmek için özel bir uçakla İstanbul'a geldi.
Osimhen havalimanında yaptığı ilk açıklamasında "Galatasaray'ı çok seviyorum. Şu anki duygularımı nasıl tarif edeceğimi ben de bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Sevdiğim yere geri geldim" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, 25 yaşındaki yıldız için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakamın 40 milyon eurosunun peşin, kalan 35 milyonunun ise 2026 yılı sonuna kadar ödenmesi planlanıyor.
Osimhen'in Galatasaray'dan yıllık 16 milyon euro kazanması bekleniyor. Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Lazio ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferini bu dev maç öncesinde taraftarına duyurmayı ve imzayı resmileştirmeyi hedefliyor.
Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı 41 resmi maçta terleten Victor Osimhen, takımına 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Büyük coşku! Galatasaray'ın yeni yıldızı Osimhen İstanbul'da - Son Dakika
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