A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Niksic Şehir Stadı'ndaki mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TV 8'den canlı yayınlanacak.
İki takım arasında Samsun'da oynanan maçı Türkiye, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazandı.
Karadağ; Igor Nikic, Marko Vukcevic, Igor Vujacic, Nikola Sipcic, Ognjen Gasevic, Marko Jankovic, Marko Bakic, Driton Camaj, Vladimir Jovovic, Nikola Krstovic, Stevan Jovetic.
Türkiye; Mert Günok, Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Samet Akaydin, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu.
Son Dakika › Spor › Büyük heyecan bu akşam! İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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