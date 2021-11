Spor camiasından '10 Kasım' mesajları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle spor camiası, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden anma mesajları yayımladı.

Spor Bakanı, federasyonlar ve bazı kulüplerin anma mesajları şu şekilde:

SPOR BAKANLIĞIGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; "Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.Hayatını ülkesine adayan Atatürk'ün, milletimizden aldığı güçle başlattığı istiklal ve istikbal mücadelesi Cumhuriyetimizin kurulmasıyla taçlanmış ve Gazi Mustafa Kemal, bu mücadelede gösterdiği inanç ve kahramanlıkla tüm dünyanın hayranlığına mazhar olmuştur.Gazi'nin Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerimizin bakanlığı olarak, O'nun vasiyeti olan "Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller" yetiştirme yolunda bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz mücadelesinin hareket noktası olan ve ülkemizin kuruluş felsefesinde yer alan milli bağımsızlığımızdan asla ödün vermeden, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak en büyük sorumluluğumuzdur.Bu duygularla, bu cennet vatanı bizlere emanet eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun."TFF: BÜYÜK ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SAYGIYLA ANIYORUZ "Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal Savaşı'mızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 83'üncü yıl dönümünde sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Sonsuza dek kalbimizde yer alacak Atamızın "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" sözleriyle bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak için onun izinde kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLUTürkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu; "Bütün hayatını vatanına adayan, askeri, siyasi ve insani vasıflarıyla örnek devlet adamı, yol göstericimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz.Milletimizin matem günü olan 10 Kasım, aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e saygımızı ve onun fikirlerinin takipçisi olduğumuzu her yıl yeniden gösterdiğimiz gündür.Bu düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi bir kez daha şükranla anıyorum."VOLEYBOL FEDERASYONU"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde minnet, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz."BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü Özlemle ve Minnetle AnıyoruzTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde; rahmetle saygıyla ve özlemle anıyoruz.Milletimizden aldığı güçle Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran, Cumhuriyet'in ilanından sonra gerçekleştirdiği büyük atılımlarla başta milletimiz olmak üzere tüm dünyanın takdirine mazhar olan Atatürk'ün aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz.İlelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere armağan eden Atamız'a olan sevgimiz ve saygımız sonsuza dek sürecektir. Beşiktaş Camiası olarak; Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet'e sahip çıkmaya, aydınlattığı yolda yürümeye büyük bir azimle devam edeceğiz.Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı yineliyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olmuş tüm kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyoruz."GALATASARAY KULÜBÜ: ATAMIZI ÖZLEMLE ANIYORUZ"Cumhuriyetimizin kurucusu, ölümsüz fikirleri, hedef, ilke ve devrimleriyle daima kalbimizde yaşayan ve yaşayacak olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU"Cumhuriyetimizin kurucusu, milli mücadelemizin önderi, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yılında rahmetle, şükranla ve saygıyla anıyoruz.Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere bile örnek olmuş, milletimizin her alanda yücelmesi için yılmadan çaba göstermiş bir liderdir.Bugün bizlere düşen en büyük görev; Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözü ile vatanımıza ve bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkarak, onun bizlere mirası olan Cumhuriyet'imizi ileriye taşıyıp, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaktır.10 Kasım tarihinin Türk Milleti için önemi, yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değildir. Bugün aynı zamanda Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti için çizdiği idealleri gerçekleştirme konusunda yol alma günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu, onun eserlerinde ve geleceğe yönelik yüksek öngörüsünde yaşamaktadır.Biz 10 Kasımlarda bir yandan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken; diğer yandan O'nun aydınlık yolundan azim ve kararlılıkla yürüdüğümüzü göstermek zorundayız. Asıl ödevimiz; devletimize, demokrasiye, tam bağımsızlığa, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak olmalıdır.Cumhuriyetimizin kurucusu, ulusal bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde derin bir özlemle anarken, Trabzonspor Kulübü olarak Cumhuriyet'i daha iyi bir geleceğe taşımak için elimizden geleni yapacağımızı vurgulamak istiyorum.Sonsuz özleminle ilelebet izindeyiz."FENERBAHÇE KULÜBÜ: KALBİMİZDE İMZAN"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir."Tarihte eşine az rastlanır bir seferberlik ve başarı olan Milli Mücadele ile milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti'ni bize armağan eden,Köhnemiş fikirlere karşı yegane çarenin gençlikte ve genç fikirlerde olduğunu ve Cumhuriyet'in ancak ve ancak çağdaş zihniyetle yetişecek kuşaklar sayesinde ebediyen yaşayacağını vurgulayan,'Dünya yüzünde her şey kadının eseridir' diyerek kadının önemini ortaya koyan, Türk kadınının toplumda hak ettiği yere gelebilmesi için öncü reformlara imza atan,Gencecik bir ülkenin gelişip yükselmesinin, çağdaş medeniyetleri yakalamasının yegane yolunun, çocuklara verilen eğitim ve değer olduğunu dile getiren ve dünyadaki ilk çocuk bayramını sadece Türkiye'deki çocuklara değil dünyadaki tüm çocuklara armağan edenBÜYÜK ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK!Varlığın gururumuz,Adın sonsuz özlemimiz!Fikirlerin fenerimiz,İlke ve inkılapların hedefimiz!TÜRKİYE CUMHURİYETİ VAR OLDUKÇA,Gözlerin yarınlarımızda,Duruşun akıllarımızda,İzin geleceğimizde,Ve İMZAN KALBİMİZDE ilelebet var olacak!Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde, minnet, şükran, saygı, rahmetle ve sonsuz özlemle anıyoruz.ÇAYKUR RİZESPOR"Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yıldönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz."KASIMPAŞA KULÜBÜ"Ölümünün 83. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz."FRAPORT TAV ANTALYASPOR"Gittiğin günden beri unutulmayan hatıraların, unutturulamayan fikirlerin ve inkılapların bizimle sonsuza dek yaşayacak.Saygı, özlem ve minnetle..."ATAKAŞ HATAYSPOR"Işığın yolumuzu aydınlatırUlu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR"Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır."Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 83. ölüm yıl dönümünde saygı, özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz."AYTEMİZ ALANYASPOR"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümünde özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz."GAZİANTEP FK"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında özlem, rahmet, sevgi ve saygıyla anıyoruz."MEDİPOL BAŞAKŞEHİR"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz..."İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygı ile anıyoruz."DEMİR GRUP SİVASSPOR"Milli Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83'üncü yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz."GÖZTEPE"Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.O'na ve devrimlerine olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."ALTAY"Tarihimizde, kalbimizde ve aklımızda hep sen varsın. Sonsuz bir minnet, saygı ve özlemle anıyoruz."ADANA DEMİRSPOR"Aramızdan ayrılışının 83. yılında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe millet olarak yürümeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."TARAFTAR GRUPLARINDAN PAYLAŞIMLARultrAslan: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83.yıl dönümünde saygı, sevgi, minnetle ve rahmetle anıyoruz. çArşı: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle ve minnetle anıyoruz.

Öte yandan 1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB Derneği (Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.