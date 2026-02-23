Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oosterwolde, Çağlar, Levent, Guendouzi, İsmail, Nene, Asensio, Musaba, Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, İrfan Can, Benedyczak, Cenk.

CANLI ANLATIM:

31' Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, Frimpong'un müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. İncelemenin ardından oyun tekrardan hareketlendi.

29' Ceza sahası önünde topla buluşan Benedyzcak'ın şutu uzak direğin dibinden auta çıktı.

28' Nelson Semedo'dan art arda kritik hamleler... Semedo, Benedycak'ın Ederson ile karşı karşıya kalmasını önledi.

26' Çağlar Söyüncü oyuna devam edemiyor. Yiğit Efe Demir oyunda.

23' Çağlar Söyüncü, değişiklilik talebinde bulundu.

20' Sol kanatta Levent'in ortasında Asensio şutunu çıkardı, ancak top kalecinin üstüne gitti.

18' Fenerbahçe kalesinde yine çok net pozisyon, son anda savunma araya girdi.

15' BU KEZ DE KASIMPAŞA KAÇIRDI! Diabate, karşı karşıya pozisyonda Ederson'u geçemedi.

14' ÇOK NET KAÇTI! Asensio'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Musaba'nın şutu kalenin üstünden auta çıktı.

12' Guendouzi'nin mükemmel ara pasında topla buluşan Semedo son çizgi üzerinde ortasını yaptı. Arous bu topu tehlikeli bölgeden çıkarttı.

10' Kasımpaşa'da İrfan Can Kahveci ceza sahasına girmek zereyken topu Oostorwolde'ye kaptırdı. Atak sırası Fenerbahçe'de.

8' Çağlar Söyüncü'nün kendi yarı sahasından Talisca'ya doğru attığı uzun top, kaleci Giannoitis'de kaldı.

6' Semedo'nun sağ kanattan ortasında Talisca topa son anda dokunamadı.

3' Mücadelenin ilk dakikalarında tempo çok yüksek.

1' Maçta ilk tehlikeli atak Kasımpaşa'dan geldi. Sonrasında top Ederson'un ellerinde kaldı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.