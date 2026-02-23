Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek - Son Dakika
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek

Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
23.02.2026 19:01
Fenerbahçe, ligde sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oosterwolde, Çağlar, Levent, Guendouzi, İsmail, Nene, Asensio, Musaba, Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, İrfan Can, Benedyczak, Cenk.

CANLI ANLATIM:

31' Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, Frimpong'un müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. İncelemenin ardından oyun tekrardan hareketlendi.

29' Ceza sahası önünde topla buluşan Benedyzcak'ın şutu uzak direğin dibinden auta çıktı.

28' Nelson Semedo'dan art arda kritik hamleler... Semedo, Benedycak'ın Ederson ile karşı karşıya kalmasını önledi.

26' Çağlar Söyüncü oyuna devam edemiyor. Yiğit Efe Demir oyunda.

23' Çağlar Söyüncü, değişiklilik talebinde bulundu.

20' Sol kanatta Levent'in ortasında Asensio şutunu çıkardı, ancak top kalecinin üstüne gitti.

18' Fenerbahçe kalesinde yine çok net pozisyon, son anda savunma araya girdi.

15' BU KEZ DE KASIMPAŞA KAÇIRDI! Diabate, karşı karşıya pozisyonda Ederson'u geçemedi.

14' ÇOK NET KAÇTI! Asensio'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Musaba'nın şutu kalenin üstünden auta çıktı.

12' Guendouzi'nin mükemmel ara pasında topla buluşan Semedo son çizgi üzerinde ortasını yaptı. Arous bu topu tehlikeli bölgeden çıkarttı.

10' Kasımpaşa'da İrfan Can Kahveci ceza sahasına girmek zereyken topu Oostorwolde'ye kaptırdı. Atak sırası Fenerbahçe'de.

8' Çağlar Söyüncü'nün kendi yarı sahasından Talisca'ya doğru attığı uzun top, kaleci Giannoitis'de kaldı.

6' Semedo'nun sağ kanattan ortasında Talisca topa son anda dokunamadı.

3' Mücadelenin ilk dakikalarında tempo çok yüksek.

1' Maçta ilk tehlikeli atak Kasımpaşa'dan geldi. Sonrasında top Ederson'un ellerinde kaldı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    Fenerbahçe Saya çıkmana gerek yok. Arkasında federasyon var helal olsun elin bileğiyle üç puan kazanmış olacağım 34 65 Yanıtla
    ömer özdaş ömer özdaş:
    sizin arkanızda federasyonmu vardı 3 senedir şampiyon sunuz hatta şimdi lidersiniz 30 11
  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Şu Kadro ile Avrupa maçına çıksa kazanırdı 39 12 Yanıtla
  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Bol şanslar Kanaryam. Gece bizim gecemiz olsun. 19 15 Yanıtla
  • 9dvh5qjxs4 9dvh5qjxs4:
    natıngın forıs olabilir gene 13 11 Yanıtla
  • Fatma123456 Fatma123456:
    yensende yenilsende GALATASARAY ŞAMPİYON.... 5 5 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
