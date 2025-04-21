Büyük sürpriz: Rangers\'ın hedefi Jose Mourinho

Fenerbahçe'de geleceği çalkantılı olan Jose Mourinho'ya sürpriz bir talip çıktı. Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında penaltı atışları sonucu eleyen Rangers, gelecek sezon Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istiyor.

YA MOURINHO YA GERRARD

TeamTalk'ın haberine göre; Rangers, sezon sonunda geçiçi teknik direktörlük görevini üstlenen Barry Ferguson ile yollarını ayıracak. Bu doğrultuda İskoç kulübü, gündemine Jose Mourinho ve Steven Gerrard'ı aldı. Haberde, Rangers'ın Mourinho ile anlaşması durumunda Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli çalıştırıcı için Fenerbahçe'ye sözleşme fesih bedeli ödeyeceği ifade edildi.

MOURINHO'NUN BİR ŞARTI VAR

Ayrıca Mourinho'nun da Rangers'a yeni transferler için söz alması durumunda sıcak bakabileceği belirtildi. Portekizli çalıştırıcının ismi Rangers dışında Portekiz ve Brezilya Milli Takımları ile de anılıyor.