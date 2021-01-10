Büyükçekmece Basketbol: 98-77

SALON: Enka
HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Altuğ Köselerli (xx), Polat Parlak (xx)PETKİMSPOR: Ray (xxx) 13, Vasiliauskus (xxx) 19, Okben (xxx) 16, Hummer (xx) 8, Ege (xxx) 18, Wimbush (xxx) 14, Boran (x), Zack (xx) 4, Canberk (x) 3, Dorukhan (x), Serkan (x) 3BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Olaseni (xxx) 11, Anderson (x) 3, Farrel (xxx) 23, Eldridge (x) 2, Oliver (xxx) 16, Burak (xx) 5, Ömer Utku (xx) 9, Mehmet Fırat (x) 3, Mert (x) 3, Cengizhan (x) 21'İNCİ PERİYOT: 21-17İLK YARI: 50-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-65
ING Basketbol Süper Ligi'nde Petkimspor, üst üste 3 mağlubiyetin ardından kötü gidişe Büyükçekmece Basketbol'u evinde yenerek son verdi: 98-77. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 21-17, ilk yarısı 50-44, üçüncü periyodu ise 72-65 sonuçlandı. Dördüncü periyotta iyi savunmayla rakibine yalnız 12 sayı şansı tanıyıp 26 sayı atan Petkim, salondan galip ayrıldı. Ev sahibinde Vasilauskas 19, Ege 18 sayıyla galibiyete katkıda bulunurken, yeni transfer Okben Ulubay, ilk maçında ilk 5'te forma giyip 16 sayı üretti. Bu skorla 2 maçı eksik Petkimspor, 14 maçta 6 galibiyete ulaştı.
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