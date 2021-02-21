Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

21.02.2021 16:48

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor, 6 haftalık periyodun ardından evinde Atakaş Hatayspor'a 3-1 mağlup oldu.

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor, 6 haftalık periyodun ardından evinde Atakaş Hatayspor'a 3-1 mağlup oldu. Konuk ekip teknik direktörü Ömer Erdoğan, zor bir deplasmandan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söylerken, BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, bireysel hatalardan kaybettiklerini ifade etti.

Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki maçın ardından basın toplantısında konuşan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Zor bir deplasmandan 3 puan aldığımız için çok mutluyum. 6 haftadır Erzurumspor gerçekten Süper Lig'de çok dengeli savunma yapan, rakibe çok fazla boşluk bırakmayan, fazla pozisyon vermeyen ve az gol yiyen takımdı. Biz de bunu analiz ederken, sabırlı oynamayı tercih ettik. Önce rakibimizi üzerimize çekip orada kazandığımız toplarla savunma arkası, savunma arası pozisyon bulmaya çalıştık. İlk attığımız golün çalışmasını hafta içi çok yaptık. Bunun karşılığını bugün sahada görmek, yaşamak beni bir antrenör olarak çok mutlu etti. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Erzurumspor'a da bundan sonra ki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.BİREYSEL HATALAR BİZİ ÜZDÜ"Öncelikle çok enteresan bir maç oldu, 6 haftalık periyodun arkasından böyle bir sonuç beklemiyorduk" diyerek konuşmasına başlayan BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, şunları söyledi: "Takımın moral motivasyonu yüksekti. Müsabaka aslında bizim istediğimiz şekilde başladı. Oyun bizim kontrolümüzde, ne yaptığını bilen takım görüntüsü sahada vardı. Ama sezonun her halde en güzel kafa gölünü yedik. Aatif'in defanstan dönen topu, Omolo'nun kalecinin kurtardığı pozisyon, Gomes'in kafa şutu bizim iyi şeyler yaptığımıza delaletti, iyi gidiyordu. Yani ofsayttan attığımız gol bizi ümitlendirdi, ümit içindeydik çünkü oyunun gidişatı onu gösteriyordu. Ancak ilk yarının sonunda yediğimiz saçma bir penaltı, tabi çok saçma bir penaltı, o zamana kadar pozisyon yok, ilk yarı 2-0 içeri giriyorsunuz. Oyuncu değişikliği yaptık. Bu sefer kalecimizin kırmızı kartı. Kaptırdığımız geri pas, bireysel  hatalar hep. Sonra sevindirici bir şey, takım 10 kişiyle mücadeleyi bırakmadı, direndiler. Oyun disiplininden memnunum, bireysel hatalar bizi üzdü. Başımızı eğmeyeceğiz. Yolumuz uzun, bayağı bir yolumuz var. Bir avantajı kaçırdık, avantajı geri teptik, erteledik doğrusu. Genel olarak baktığımız zaman bu skoru haketmediğimizi düşünüyorum takım olarak. Belki 3-1'den sonra böyle konuşmak bazılarına yanlış gelebilir ama oyunsal anlamda sıkıntımız yok, bireysel hatalardan mağlup olduğumuz maç. Kaybı telafi edeceğiz, edecek bir takımım var. Bunu telafi edip devam edeceğiz. İyi bir takım olduk, yolumuz da uzun."

Takımın gol umudu Ricardo Gomes'in form düşüklüğüyle ilgili bir soruya da cevap veren Bakkal, "Bireysel anlamda pek girmeyeyim de zaman zaman bazı oyuncular düşüş yaşayabilir ama hemen bir dönemde oyuncuyu kaybetmek, geldiğimiz dönemde hepsine ihtiyacımız var. Hepimiz iyi niyetle bakıyoruz, o da en kısa zamanda kendini toparlayacaktır. Bize her oyuncumuz lazım çünkü" dedi.

- Erzurum
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika
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