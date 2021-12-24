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Büyükşehir sporcuarı 788 madalya kazandı - Son Dakika

Büyükşehir sporcuarı 788 madalya kazandı

24.12.2021 12:25
Büyükşehir sporcuarı 788 madalya kazandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulduğu 2014 yılından bu güne spora ve sporculara verdiği desteği sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulduğu 2014 yılından bu güne spora ve sporculara verdiği desteği sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde 16 farklı spor branşı bulunurken 1757 lisanslı sporcu mücadele ediyor. Spora kadınlar büyük ilgi gösterirken Büyükşehir kulüplerinde 960kadın, 797'si erkek sporcu bulunuyor.

Sporcular 788 madalya kazandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bulunan başarılı sporcular ulusal ve uluslararası müsabakalarda toplamda 788 madalya kazandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bulunan Okçuluk branşında 142, satranç branşında toplamda 352, tekvando branşında 293 madalya ve 2021'de 660'ıncı Kırk Pınar Yağlı Güreşleri küçük boyda bir madalya kazandı.

Başkan Gürün; "Spor gençlerimizin kişisel gelişimleri için büyük önem taşıyor"

Sporun kişisel ve toplumsal gelişimde büyük rol oynadığının altını çizen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu kapsamda amatör sporlara verilen desteğin çok önemli olduğunu vurguladı. Özellikle gençlerin kendilerine yararlı ve sağlıklı bir uğraş edinmesi için farklı branşları faaliyete aldıklarını söyleyen Gürün, "Gençlik ve Spor kulübümüzün 1757 lisanslı sporcusu bulunuyor. 1757 gencimizin spor yapmasına destek vermek bizi çok mutlu ediyor. Bir hekim olarak insan sağlığının korunması ve güçlü bir zihinsel yapı oluşmasında spor yapmak çok önemlidir. Atamızın dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bu nedenle tüm gençlerimizi kulüplerimizi ziyaret etmeye ve buralarda spor yapmaya davet ediyorum. Ayrıca kulüplerimizde atletizmden okçuluğa, voleyboldan masa tenisine, satrançtan güreşe birçok dalda Muğla'mızı temsil edecek sporcular yetiştiriyoruz. Yaptığımız spor tesisleri, oluşturduğumuz takımlar ile Muğla'mızdaki başarılı sporcuların yeteneklerini keşfetmesini ve doğru yönlendirilerek ileride başarılı birer sporcu olmaları için çabalıyoruz. Kazandıkları madalyalar, kupalar başarılarının göstergesi. Muğla olarak çok değerli cevherlere ve yeteneklere sahibiz. Bu yetenekleri işleyerek parlatıyor ve onları birer pırlantaya çeviriyoruz. Tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz" dedi. - MUĞLA

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Büyükşehir Belediyesi, Okçuluk, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir sporcuarı 788 madalya kazandı - Son Dakika Spor


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