Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, milli karateci Çolak'ı kutladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Finlandiya'da organize edilen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda, 21 yaş altı katada altın madalya kazanan Keyda Nur Çolak'ı tebrik etti.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediye spor Kulübü sporcusu Çolak'ın Avrupa Şampiyonu olmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, yürekten kutladı.

Trabzon'da sporun gelişmesi için özel gayret gösterdiklerine dikkati çeken Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde ilk olarak Büyükşehir Belediyespor bünyesinde var olan spor dallarını destekledik. Hentbol takımımız Süper Lig'e çıktı. Bireysel sporcularımıza da çok önem veriyoruz. Trabzon'da yetişen, başarılı olan ya da olması yüksek potansiyele sahip sporcularımızı kendi bünyemizde barındırmak için yoğun gayret içerisindeyiz. Sporcumuz Keyda Nur kızımızın da karatede büyük bir başarı elde ederek Avrupa Şampiyonu olması bizleri gururlandırdı. Sporcumuzu ve değerli hocamız Hasan Kılıç'ı özverili çalışmalarından ve başarılarından dolayı yürekten tebrik ediyorum. Kendi değerlerimize sahip çıkmaya ve onlara kol kanat germeye devam edeceğiz."