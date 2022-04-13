Buz hokeyinde Türkiye-Belçika milli maçının ardından - Son Dakika
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Buz hokeyinde Türkiye-Belçika milli maçının ardından

13.04.2022 00:01
Buz hokeyinde Türkiye-Belçika milli maçının ardından

18 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı Antrenörü Alper Solak, Türkiye'nin buz hokeyindeki geleceğine inandığını söyledi.

18 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı Antrenörü Alper Solak, Türkiye'nin buz hokeyindeki geleceğine inandığını söyledi.

Solak, Zeytinburnu Buz Hokeyi Salonu'nda oynanan ve milli takımın Belçika'ya 5-0 yenildiği Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçının ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye olarak büyük bir organizasyona imza attıklarını ve Türkiye'nin tesis gücünü rakiplere gösterdiklerini vurgulayan Solak, "Buz hokeyi ülkemizde geleceği parlak bir spor. Buna yatırım yapıldığı sürece Türkiye'nin seveceği bir spor olduğunu düşünüyorum. Tesislerimiz Türkiye çapında arttı. Bir tesisle başladık ama şu anda 8-9 tesisimiz var. Zamanla daha iyi olacağını düşünüyorum. Çok genç bir kadromuz var. Genç kadroyla buraya geldik. İki sene üst üste oynayacak bir kadro var. Seneye ve ondan sonraki sene çok daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Salgın sebebiyle bir jenerasyonun bu organizasyonu kaçırdığını dile getiren Solak, "Aileler çok fazla buraya gelip soru soruyorlar. Onlar antrenmanlara geldikçe, çocuklarını buraya getirdikçe bu spor gelişecek. Herkesi buraya davet ediyoruz. Şu anda kısa vadeli hedefimiz, üst gruba çıkıp grupta kalmak. Orta ve uzun vadeli hedefimiz ise üst gruptan da yukarı çıkabilmek." diyerek sözlerini tamamladı.

Osman Emin Meydancı: "Buz hokeyinin geleceğinin var olduğunu düşünüyorum"

Milli takım oyuncularından Osman Emin Meydancı, buz hokeyinin yükselişte olan bir spor branşı olduğunu ifade etti.

Buz hokeyinin Türkiye'de çok bilinen bir spor branşı olmadığını aktaran Osman, şunları kaydetti:

"Bu organizasyona ülkemizde çok ilgi gösteriliyor ve bu sayede branşımız yayılıyor. İnsanlar merak edip bu sporu araştırmaya başladı. Ülkemizde buz hokeyinin geleceğinin var olduğunu düşünüyorum ama bu durum biraz zaman alacak. Türkiye olarak imkanlarımız çok iyi. Ülkemiz insanının bu sporu çok beğeneceğini düşünüyorum. Takımımızın 16-17 yaş ortalaması var. Jenerasyonumuza ilgi çok. Bu sebeple federasyonumuza da teşekkür ediyorum. Önümüz gayet açık görünüyor."

Buz hokeyinde Türkiye-Belçika milli maçının ardından

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Buz Hokeyi, Türkiye, Belçika, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Buz hokeyinde Türkiye-Belçika milli maçının ardından - Son Dakika


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