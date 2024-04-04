Çağdaş Atan: Beraberliğe sevinmedim, kazanmamız gerekiyordu

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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BERABERLİĞE SEVİNMEDİM"

Mücadeleyi değerlendiren Çağdaş Atan, "Öncelikle rakibimize büyük bir saygıyla kendi oyunumuzdan bahsetmek istiyorum. Bugün topa sahip olacağımızı biliyorduk. Ona göre rakip seçtik hazırlık maçlarında, ona göre çalıştık. Ama bu kadar derinde beklemiyorduk. İlk 15 dakika rakibin bizim sahada topa dokunduğunu düşünmüyorum. Kendimizi şu yönden eleştirebiliriz, topun hızı yavaş kaldı. Rakip de çok hareket etmeden bekleyince, topu tamamen bize bırakınca topun hızı yavaş kaldı. Kendime söyleyebileceğim tek şey, bu maçta biraz daha erken direkt oyuna dönebilirdim. Maçı kaybetsek, çok üzülürdüm. Beraberliğe sevinmedim. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularım kazanmak için ellerinden geleni yaptı. Bundan sonraki maçlarında Beşiktaş'a başarılar dilerim" dedi.

"BUNDAN SONRAKİ MAÇLARI KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Gelecek maçlar hakkında da konuşan genç antrenör, "Bizim bugün tek amacımız bu maçı kazanmaktı. Çok topla oynadığın, domine ettiğin maçta mağlubiyet sizi moral, motivasyon olarak geriye atabiliyor. Son dakikada bir puanı alabilmek, mağlubiyetin üzüntüsünü üzerimizden almış oldu. Bundan sonraki 7 maçımızı kazanmak için oynamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.