 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'ye son dakikalarda 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Atan, Fenerbahçe'nin son dakikada kazandığı penaltı pozisyonunun penaltı olduğunu söyledi.

24.01.2024 - 23:16,  Güncelleme: 23:20
Abone Ol

Fenerbahçe'ye son dakikalarda 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Mücadele hakkında konuşan Atan, "Bardağın dolu tarafından bakmamız gereken kısım, ilk yarıda rakibe birebir basarak başladık, geriden oyun kurdurmadık. Sonuçta daha sakin kalabilirdik saha içinde. 10 kişi kalmamız, bizi savunma yapmaya itti. Pozisyon yakaladık, pozisyon verdik. Son dakikadaki penaltı oyunun cilvesi, oyunun güzelliği. Fenerbahçe'ye bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

"GÖRDÜĞÜM KADARIYLA PENALTI"

Fenerbahçe'nin son anda kazandığı penaltı pozisyonu ile ilgili de konuşan teknik adam, "Penaltı pozisyonu verilebilecek bir penaltıymış. Arkası dönük olmasına rağmen kolu biraz büyüyünce top koluna çarpmış. Gördüğüm kadarıyla penaltı. Çok fazla hakem konusuna girmeyi sevmiyorum. Oyunda kalalım" şeklinde konuştu.

Çağdaş Atan\'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • Kadir Can: GS maç yapsaydı penaltı değildi derdi bu arkadaş FENEV dua et hakeme Yanıtla 77 23
  • Ali Arslan: Helal olsun doğruyu konuşan merttir namert ise kivirir algı yapar malum hakem ve federasyon tarafından kollanan takım gibi, kimseyi satın almadan şerefli şampiyonluk için saldır kanarya Yanıtla 4 9

Çağdaş Atan, Başakşehir, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı - Son Dakika


01:11
Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47
Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25
Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47
''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16
Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15
Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde

Son Dakika
01:11 Fatih Terim'in Panathinaikos'u öne geçtiği kupa maçında mağlup oldu
00:47 Fethiye'de AK Parti'nin aday adayının MHP adayı olarak gösterilmesi ülkücüleri küplere bindirdi
00:25 Deniz Türüç krizi giderek büyüyor! Selahattin Baki yıldız futbolcuyu düşman ilan etti
23:47 ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
23:16 Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı
23:15 Gazze'de öldürülen İsrailli askerin cenazesinde Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'a sert tepki
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı için ABD Başkanı Biden devrede: Kongreye mektup gönderdi
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 06:09:49. #1.13#
SON DAKİKA: Çağdaş Atan'dan beklenmedik penaltı yorumu: Gördüğüm kadarıyla penaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement