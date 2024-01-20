Çağlar Söyüncü daha Fenerbahçe formasını giymeden taraftarı mest etti! Dünya devlerini elinin tersiyle itti

İmamoğlu ve Kurum\'a seçimde iki rakip daha geliyor

Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlamaya çok yakın. Milli futbolcu, Milan ve Roma'nın kendisine yaptığı teklifi reddederek Fenerbahçe'de oynamak istediğini Atletico Madrid'e bildirdi.

FENERBAHÇE İÇİN GÜN SAYIYOR

Di Marzio ve Sky Italia'da yer alan haberlere göre, Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de oynamak için artık gün sayıyor. Kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyecek olan futbolcu Milan ve Roma'dan gelen teklifi de elinin tersiyle itti.

9 MAÇTA FORMA GİYDİ

Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bu sezon 9 maçta forma giydi.