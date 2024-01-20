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Çağlar Söyüncü daha Fenerbahçe formasını giymeden taraftarı mest etti! Dünya devlerini elinin tersiyle itti - Son Dakika
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Çağlar Söyüncü daha Fenerbahçe formasını giymeden taraftarı mest etti! Dünya devlerini elinin tersiyle itti

Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü, Roma ve Milan'dan gelen teklifleri reddederek Fenerbahçe'de forma giymek istediğini kulübe bildirdi. Milli futbolcunun kısa süre içinde sarı-lacivertlilere imza atması bekleniyor.

20.01.2024 - 11:16,  Güncelleme: 11:43
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Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlamaya çok yakın. Milli futbolcu, Milan ve Roma'nın kendisine yaptığı teklifi reddederek Fenerbahçe'de oynamak istediğini Atletico Madrid'e bildirdi.

FENERBAHÇE İÇİN GÜN SAYIYOR

Di Marzio ve Sky Italia'da yer alan haberlere göre, Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de oynamak için artık gün sayıyor. Kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyecek olan futbolcu Milan ve Roma'dan gelen teklifi de elinin tersiyle itti.

9 MAÇTA FORMA GİYDİ

Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bu sezon 9 maçta forma giydi.

Çağlar Söyüncü daha Fenerbahçe formasını giymeden taraftarı mest etti! Dünya devlerini elinin tersiyle itti
YORUMLAR (3)
  • suna genç: 5 para etmez halinde geldi. Yanıtla 14 35
  • Ali Arslan: Çağlar'ın ne denli iyi bir Fenerbahçe li olduğunu bilmeyenler olabilir, çocukluk aşkına gelmek istemesi kadar doğal birşey olamaz, bu arada sezon başı kimse bu denli süper kadro kurulacağını hayal edemezdi, tebrikler Ali Koç,kalite başarı getirir. Yanıtla 10 36
  • Ali Arslan: O yüzden Milan Roma ve birçok dev kulüp talip,herkes konusuyor yazıyor ,yaziyorda nasıl bir kıskançlık içinde olduğu anlaşılıyor ve bir o kadarda cahil 3 10

Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağlar Söyüncü daha Fenerbahçe formasını giymeden taraftarı mest etti! Dünya devlerini elinin tersiyle itti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çağlar Söyüncü daha Fenerbahçe formasını giymeden taraftarı mest etti! Dünya devlerini elinin tersiyle itti - Son Dakika
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