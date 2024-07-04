Çağlar Söyüncü'den çok konuşulacak Jose Mourinho itirafı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çağlar Söyüncü'den çok konuşulacak Jose Mourinho itirafı

Çağlar Söyüncü\'den çok konuşulacak Jose Mourinho itirafı

Fenerbahçe'nin 8.5 milyon euroya bonservisini aldığı milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertlilerin Avusturya kampında teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mourinho ile çalışmanın çok büyük bir şans olduğunu belirten Çağlar, "Hocamız ben Leicester'dayken Tottenham'daydı. Konferans Ligi'nde karşılıklı mücadele ettik. Maçlarda esprili konuşmalar oldu ama ciddi değildi. Beni istediğini biliyordum" dedi.

04.07.2024 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin 8.5 milyon euroya Atletico Madrid'den bonservisini satın aldığı Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertlilerin Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Jose Mourinho için övgü dolu sözler kullanan Çağlar, Portekizli teknik adamla ilgili bir de itirafta bulundu.

28 yaşındaki stoperin açıklamaları şu şekilde;

"DÜNYAYA KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR HOCA VAR"

"Gerçekten tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Güzel bir havamız var. Geçen seneden bozulmayan bir takımdaşlık var. Efsane bir hocamız var, dünyada kendini kanıtlamış bir hoca var. Umarım sakatlık olmadan bu etapları atlar resmi maçlara hazır oluruz.

"BENİ İSTEDİĞİNİ BİLİYORDUM"

Sağ olsun hocamız ben Leicester'dayken Tottenham'daydı. Maçlarda esprili konuşmalar oldu. Konferans Ligi'nde karşılıklı mücadele ettik. Konuşmalarımız oldu ama ciddi değildi konuşmalar. Beni istediğini biliyordum. Fenerbahçe'ye gelince çok mutlu oldum. Ben de hiç düşünmeden Fenerbahçe'ye transfer oldum.

"1 HAFTA SONRA TAKIMLA ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIM"

Doktorlarımızla konuştum, çok ufak da olsa MR'da geçen senenin son maçındaki sakatlıktan ötürü bir ufak görüntü var. Takım arkadaşlarımla aynı seviyede değilim. Sakatlık sürecini risk almadan devam edeceğiz. Hocamız ve doktorumuzla görüştük. 1 hafta daha var, sonra takımla çalışmaya başlayacağım.

"FENERBAHÇE'DE DEVAM ETMEK İSTEDİM"

Ben geldiğimden beri Fenerbahçe'de kalmak istediğimi başkanımıza söyledim. Futboluma bunu yansıtmaya çalıştım. Avrupa'da uzun yıllar oynadığım için mutluyum, ancak Fenerbahçe'de devam etmek istedim. Başkanım geçen sezon bana düşüncemi sordu, ben de önceliğimin Fenerbahçe olduğunu söyledi. 1 ay oldu sezon biteli, kimsenin telefonunu açmadım. Başkanımız, Acun Ağabey, Mario çok güzel ilgilendiler. Önceliğim Fenerbahçe'ydi ve sonunda oldu.

"MOURINHO HAKKINDA KONUŞMAK BANA DÜŞMEZ"

Söyleyeceğim laflar belki klişe ama Mourinho hocamız hakkında konuşmak bana düşmez. Hem ülke olarak hem futbolcu olarak Mourinho geldiği için çok şanslıyız. Ülkemize böyle isimlerin gelmesi önemli. Altyapıdan oyuncular adına da çok önemli. 16-17 yaşında çocuklar Mourinho ile idmana çıkıyor. Çok büyük şans.

"HOLLANDA'YI ELEYİP TURU GEÇECEĞİZ"

Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gurur verici bir tablo. Gruptan çıktık. Güzel oynuyoruz. Eksikler yok mu tabii ki var ama orada rövanşı olmayan maçlar oynanıyor. Orada olamadığım için çok üzgünüm. Her şeyde bir hayır vardır. İnanıyorum ki Hollanda'yı eleyip turu geçeceğiz. Oradaki arkadaşlarımla iletişim kuruyorum tabii. Her maçtan sonra konuşuyoruz, iyisiyle kötüsüyle. Portekiz maçından sonra tüm arkadaşlarla görüştüm. O konuda sıkıntımız yok."

Çağlar Söyüncü, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Konferans, Tottenham, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağlar Söyüncü'den çok konuşulacak Jose Mourinho itirafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
16:09 Erdoğan’dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail’in bir an önce durdurulması lazım Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 18:01:29. #1.13#
SON DAKİKA: Çağlar Söyüncü'den çok konuşulacak Jose Mourinho itirafı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement