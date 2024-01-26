Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe\'de! Bugün İstanbul\'da olacak

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Ara transfer döneminde yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde de mutlu sona ulaştı.

SATIN ALMA OPSİYONU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Atletico Madrid ile Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi konusunda her konuda anlaştı. Milli savunmacının sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta da Çağlar Söyüncü transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını doğruladı.