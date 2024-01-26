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Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de! Bugün İstanbul'da olacak - Son Dakika
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Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de! Bugün İstanbul'da olacak

Fenerbahçe, Atletico Madrid ile Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için her konuda anlaşma sağladı. 27 yaşındaki savunmacı sağlık kontrolleri ve resmi imza için bugün İstanbul'da olacak.

26.01.2024 - 09:15,  Güncelleme: 09:37
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Ara transfer döneminde yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde de mutlu sona ulaştı.

SATIN ALMA OPSİYONU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Atletico Madrid ile Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi konusunda her konuda anlaştı. Milli savunmacının sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta da Çağlar Söyüncü transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını doğruladı.

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe\'de! Bugün İstanbul\'da olacak
YORUMLAR (3)
  • MetoMontana: LACİVERT VE SARI FENERBAHÇE BU ALEMİN KRALI !!! Yanıtla 38 84
  • haydar topçu: Fenerbahçe umutnayiri göndermeseydi katkı sağlardı Yanıtla 30 15
  • süleyman hakan gökşen: çok gereksiz bir transfer, fb nin başı ağrır... Yanıtla 28 13

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de! Bugün İstanbul'da olacak - Son Dakika
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