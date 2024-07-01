Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında İspanyol devi Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.
Çağlar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler,28 yaşındaki stoperin bonservisi için Atletico Madrid'e 4 sene içinde 7 taksitle 8.5 milyon euro ödeyecek.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de 16 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü bu karşılaşmalarda biri Galatasaray derbisinde olmak üzere 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Son Dakika › Spor › Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam - Son Dakika
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