Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam - Son Dakika
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Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam

Çağlar Söyüncü Fenerbahçe\'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam

Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini 8.5 milyon euro karşılığında aldı. Milli futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, bu bonservis bedelini 4 sene içinde 7 taksitle ödeyecek.

01.07.2024 21:13
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Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında İspanyol devi Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

BONSERVİSİ 8.5 MİLYON EURO

Çağlar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler,28 yaşındaki stoperin bonservisi için Atletico Madrid'e 4 sene içinde 7 taksitle 8.5 milyon euro ödeyecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de 16 resmi maça çıkan Çağlar Söyüncü bu karşılaşmalarda biri Galatasaray derbisinde olmak üzere 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ender Kervancıoğlu: Atl.madrid bedava aldığını 8.5 milyon Euro'ya iteledi. Keşke 15 isteseymiş. Galatasaraya gol attı yani! 13 28 Yanıtla
  • Behzat: hayırlı uğurlu olsun. 28 6 Yanıtla
  • Murat Saka: Başarılar 23 4 Yanıtla
  • barış özcan: Bu emekli tayfası yorum yapmasa mı acaba, futboldan bi haber ama, kendini yorumcu Rıdvan Dilmen zannediyorlar. Bedava almış diye bedava mı vermesi lazım, şuan Türkiye deki en iyi yerli stoper, verilen ücrette fazla değil, sakat olmasa Milli takımda ilk onbir oynar. 18 9 Yanıtla
  • Ankara null: eytli tam yaa 8 6 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: İyi transfer, devamı gelecektir. 1 5 Yanıtla
  • Murat Mertkol: Atletico bize iyi geçirmiş ama caglar tam bir fenerbahceli helal olsun 2 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam - Son Dakika
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