Çağlar Söyüncü Fenerbahçe\'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam

barış özcan:

Bu emekli tayfası yorum yapmasa mı acaba, futboldan bi haber ama, kendini yorumcu Rıdvan Dilmen zannediyorlar. Bedava almış diye bedava mı vermesi lazım, şuan Türkiye deki en iyi yerli stoper, verilen ücrette fazla değil, sakat olmasa Milli takımda ilk onbir oynar.