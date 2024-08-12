Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig\'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasındaki son maçta sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılıklı gollerin atıldığı karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

PERDEYİ FIGUEIREDO AÇTI

Karşılaşmanın ilk yarısında Çaykur Rizespor net pozisyonlar bulurken Muhammed Şengezer gole izin vermedi ve ardından RAMS Başakşehir, Joao Figueiredo'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçirdi.

RİZESPOR'UN CEVABI GECİKMEDİ

Çaykur Rizespor'dan ise cevap gecikmedi. Ev sahibi takım 45+5'te kullanılan koşe vuruşunda Husniddin Aliqulov'un kafa golüyle skorda eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

RİZESPOR GALİBİYETİ KAÇIRDI

Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Rizespor, rakip kaleye çektiği 23 şuta rağmen maçı kazanamadı. Başakşehir ise tek isabetli şutunda golü buldu. İlk yarıda 1'er gol bulan İki takım da ikinci 45 dakikada eşitliği bozamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi ve taraflar ligin ilk haftasında puanları paylaştı.