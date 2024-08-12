Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı

Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig\'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında kozlarını paylaşan Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir, karşılıklı gollerin atıldığı Rize'deki karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi takımın 23 şut çekmesi dikkat çekerken Başakşehir ise tek isabetli şutunda golü buldu. Böylelikle her iki takım da sezona 1'er puanla başlamaya razı oldu.

12.08.2024 23:17
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasındaki son maçta sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılıklı gollerin atıldığı karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

PERDEYİ FIGUEIREDO AÇTI

Karşılaşmanın ilk yarısında Çaykur Rizespor net pozisyonlar bulurken Muhammed Şengezer gole izin vermedi ve ardından RAMS Başakşehir, Joao Figueiredo'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçirdi.

Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı

RİZESPOR'UN CEVABI GECİKMEDİ

Çaykur Rizespor'dan ise cevap gecikmedi. Ev sahibi takım 45+5'te kullanılan koşe vuruşunda Husniddin Aliqulov'un kafa golüyle skorda eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı

RİZESPOR GALİBİYETİ KAÇIRDI

Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Rizespor, rakip kaleye çektiği 23 şuta rağmen maçı kazanamadı. Başakşehir ise tek isabetli şutunda golü buldu. İlk yarıda 1'er gol bulan İki takım da ikinci 45 dakikada eşitliği bozamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi ve taraflar ligin ilk haftasında puanları paylaştı.

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Son Dakika Spor Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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