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Çameli Belediyespor ilk maçında umut verdi - Son Dakika

Çameli Belediyespor ilk maçında umut verdi

20.02.2022 09:33
Çameli Belediyespor ilk maçında umut verdi

Denizli Çameli'de tamamen ilçenin gençlerinden kurulan Çameli Belediyespor, ilk maçını farklı kaybetti.

Denizli Çameli'de tamamen ilçenin gençlerinden kurulan Çameli Belediye spor, ilk maçını farklı kaybetti. Maçta genç sporcuları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Cengiz Arslan, temelden A takıma kadar futbolcu yetiştirmek istediklerini belirterek; "Bütün desteklerimizi gençlerimizin gelişmesine, spor yapmasına destek sağlayacağız" dedi.

Çamelili gençlerden oluşan Çameli Belediyespor, 1. Amatör Lig E Grubu'nun ilk karşılaşmasında Yeşilçınarspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, takımın ilk karşılaşmasında genç sporcuları yalnız bırakmayarak, maçı taraflarla birlikte izledi. Denizli Akkonak Stadı'nda oynanan karşılamayı yeni kurulan bir takım olmasına rağmen başarılı bir performans sergileyen Çameli Belediyespor, YeşilÇınarspor'a karşı 11 - 0 kaybetti.

Maç boyunca ve sonrasında Çameli Belediyespor'un genç ekibine destek veren Belediye Başkanı Cengiz Arslan, hedeflerinin sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi. Gençlerin iyi bir sporcu haline gelmelerini ve her branşta takım kurmak istediklerini belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Bugün Çameli Belediyespor'un ilk maçına ilçedeki taraftarlarımız, Denizli'de bulunan ve destek veren Çamelili hemşehrilerimiz Akkonak Stadı'nda bir araya geldik. Tabi yerli ve milli bir takım çıkarmak anlamında Çameli'mizin gençlerinden oluşturduğumuz Çameli Belediyespor, ilk maçına çıkıyor. Gençlerimiz yetişecekler, gelişecekler, inşallah A takımına oturduktan sonra, U takımlarına ve genç takımları oluşturup gençlerimizi temelden A takımına gelecek şekilde yetiştireceğiz. Hedeflerimiz bu, sahadaki 11'imizin tamamı Çameli'nde ikamet eden gençlerimizdir" dedi.

"Bütün branşta takım kurmak istiyoruz"

Gençlerin spor yapmasına destek sağlayacaklarını ifade eden Başkan Arslan, "İlk maçlarına çıkıyorlar, heyecanlılar ve o heyecanlarını zaman içerisinde kırmış olacaklardır. Çameli'nde ki gençlerime sporu sevdirmek, çeşitlendirmek sadece futbol değil, voleybolundan, güreşinden basketboluna kadar bütün takımları kurmak hedefimiz. Çameli Belediyespor ve Çameli Belediyesi olarak bütün desteklerimizi gençlerimizin gelişmesine, spor yapmasına destek sağlayacağız" diye konuşyu. - DENİZLİ

Çameli Belediyespor ilk maçında umut verdi
Çameli Belediyespor ilk maçında umut verdi
Çameli Belediyespor ilk maçında umut verdi
Çameli Belediyespor ilk maçında umut verdi
Çameli Belediyespor ilk maçında umut verdi
Çameli Belediyespor ilk maçında umut verdi

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Cengiz Arslan, Amatör Lig, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çameli Belediyespor ilk maçında umut verdi - Son Dakika Spor


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