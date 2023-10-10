Gösterdiği başarılı performansla taraftarların sevgilisi olan İsmail Kartal, bir muhabirin sorusuna verdiği yanıtla da sarı-lacivertlilerden büyük takdir topladı.
Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçta da galip gelerek sarı-lacivertli camianın takdirini toplayan İsmail Kartal, bir muhabirin sorusuna verdiği samimi yanıtla da büyük beğeni aldı.
Başarılı antrenör, muhabirin "Hocam Fenerbahçe taraftarının ilgisi için ne diyorsunuz ?" sorusuna "Fenerbahçe bizim her şeyimiz ya" şeklinde cevap verdi. Kartal'ın o yanıtı milyonlarca taraftarı mest etti.
Son Dakika › Spor › Camia ona güvenmeyip ne yapsın! İsmail Kartal'ın muhabire verdiği cevap taraftarı mest etti - Son Dakika