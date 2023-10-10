Camia ona güvenmeyip ne yapsın! İsmail Kartal'ın muhabire verdiği cevap taraftarı mest etti

Gösterdiği başarılı performansla taraftarların sevgilisi olan İsmail Kartal, bir muhabirin sorusuna verdiği yanıtla da sarı-lacivertlilerden büyük takdir topladı.

VERDİĞİ YANIT DİKKAT ÇEKTİ

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçta da galip gelerek sarı-lacivertli camianın takdirini toplayan İsmail Kartal, bir muhabirin sorusuna verdiği samimi yanıtla da büyük beğeni aldı.

"F.BAHÇE BİZİM HER ŞEYİMİZ"

Başarılı antrenör, muhabirin "Hocam Fenerbahçe taraftarının ilgisi için ne diyorsunuz ?" sorusuna "Fenerbahçe bizim her şeyimiz ya" şeklinde cevap verdi. Kartal'ın o yanıtı milyonlarca taraftarı mest etti.