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Camia ona güvenmeyip ne yapsın! İsmail Kartal'ın muhabire verdiği cevap taraftarı mest etti - Son Dakika

Camia ona güvenmeyip ne yapsın! İsmail Kartal'ın muhabire verdiği cevap taraftarı mest etti

Son Güncelleme: 10.10.2023 12:08

Fenerbahçe'deki 3. döneminde taraftarların sevgilisi olan İsmail Kartal, bir muhabirin sorusu üzerine "Fenerbahçe bizim her şeyimiz" yanıtını verdi ve taraftarları mest etti. Kartal'ın bu sözleri, Fenerbahçe taraftarları tarafından büyük takdir topladı.

Gösterdiği başarılı performansla taraftarların sevgilisi olan İsmail Kartal, bir muhabirin sorusuna verdiği yanıtla da sarı-lacivertlilerden büyük takdir topladı.

VERDİĞİ YANIT DİKKAT ÇEKTİ

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçta da galip gelerek sarı-lacivertli camianın takdirini toplayan İsmail Kartal, bir muhabirin sorusuna verdiği samimi yanıtla da büyük beğeni aldı.

"F.BAHÇE BİZİM HER ŞEYİMİZ"

Başarılı antrenör, muhabirin "Hocam Fenerbahçe taraftarının ilgisi için ne diyorsunuz ?" sorusuna "Fenerbahçe bizim her şeyimiz ya" şeklinde cevap verdi. Kartal'ın o yanıtı milyonlarca taraftarı mest etti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Camia ona güvenmeyip ne yapsın! İsmail Kartal'ın muhabire verdiği cevap taraftarı mest etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camia ona güvenmeyip ne yapsın! İsmail Kartal'ın muhabire verdiği cevap taraftarı mest etti - Son Dakika
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