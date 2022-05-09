'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turu başladı - Son Dakika
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'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turu başladı

09.05.2022 16:08
'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turu başladı

Çanakkale Bisiklet Platformu 8 gönüllüsünün 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmayı hedeflediği, 'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' turu Troya Atı önünden start aldı.

Çanakkale Bisiklet Platformu 8 gönüllüsünün 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmayı hedeflediği, 'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' turu Troya Atı önünden start aldı.

Bisiklet Platformu'nun 8 gönüllüsü, Çanakkale'den Samsun'a uzanan 1100 kilometrelik 'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turuna başladı. Start öncesinde kordon boyundaki Troya Atı önünde tören düzenlendi. Vali İlhami Aktaş'ın da başarı dileklerini ilettiği 8 bisikletçi; gönüllüler ve yakınları tarafından Türk bayrakları ve açılan Atatürk posteriyle uğurlandı. Gönüllü bisikletçiler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gönüllü Doğancan Çetin, 10 günde 1100 kilometre pedal çevirerek Samsun'a ulaşacaklarını belirterek, "Bu turun amacı bisiklet kültürüne, bisiklet ile ulaşıma bir farkındalık getiriyor olmak. Aynı zamanda da Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetlerimizi iletmek için bu turu gerçekleştiriyoruz. Bu turun son 50 kilometresi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıktığındaki kurtuluş yolu olacak. Biz de o kurtuluş yolu içerisinde demir atlarımız ile birlikte Çanakkale'den Samsun'a kadar pedal çevireceğiz" dedi.Bir diğer gönüllü Berfin Bulut ise "Amacımız Atamıza kendi beden gücümüz ile saygımızı, sevgimizi göstermek" diye konuştu.Konuşmaların ardından gönüllüler Berfin Bulut, Kazim Uzun, Ahmet Fahir Dediler, Can Düzdaş, Kerem Özpınar, Tugay Çerezci, Buğra Yiğit ve Doğancan Çetin'in Samsun'a uzanacak bisiklet yolculuğu başladı.

Gönüllü bisikletliler, Çanakkale, Biga, Bursa, İznik, Hendek, Bolu, Çerkeş, Tosya, Gümüşhacıköy ve Kavak güzergahını izleyerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'a ulaşacak.

'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turu başladı
'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turu başladı
'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turu başladı
'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turu başladı
'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turu başladı
'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turu başladı
'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turu başladı
'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turu başladı
'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turu başladı
'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turu başladı
'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turu başladı
'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turu başladı
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Çanakkale, Bisiklet, Samsun, Mayıs, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turu başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Çanakkale'nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turu başladı - Son Dakika
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