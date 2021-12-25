Caner Erkin'den Fenerbahçelileri çıldırtan hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok

Sezon başında Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer olan Caner Erkin, bir süredir Trabzonspor ile anılıyor. Sol bek arayan ve yabancı sınırı nedeniyle yerlilere yönelen Bordo-Mavililer'in, 33 yaşındaki futbolcuyla temas kurduğu iddia edilirken, Caner Erkin'den de olay bir hareket geldi.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde, "Fenerbahçe yıkılmaz, haklıydık kazandık" şeklinde paylaşım yapan Caner, bunu kaldırdı. Sarı-Lacivertli taraftarlar platformlarında yakalanan bu detay ortalığı ayağa kaldırdı. Taraftarlar Caner hakkında çok sert yorumlar yaptı.